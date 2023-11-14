14 ноя 2023



Барабанщика BLACK STONE CHERRY могли пристрелить



Вокалист BLACK STONE CHERRY Chris Robertson опубликовал сообщение относительно событий 12 ноября:



«Сегодня мы испытываем невероятную радость и чувство БЛАГОДАРНОСТИ.



Мы наслаждались выходным днем в торговом центре Oak Park Mall за пределами Канзас-Сити. Обычно мы всегда проводим выходной день в торговом центре, чтобы отдохнуть, погулять и заглянуть в магазины. Сегодня все было по-другому. В одну минуту вы осматриваете магазин, а в следующую слышите крики, хаос и звук, похожий на давку. Внутри магазина раздавались выстрелы. Люди бежали во все стороны, и на каждом невинном лице была видна паника. Это было поистине ужасающе.



Я отправил смс нашей группе и сказал всем, где бы вы ни находились, немедленно уходить. Я нашел выход с парковки на верхнем уровне, вышел и увидел людей, спотыкающихся о дорожные конусы, родителей, держащих детей на руках во время бегства... просто абсолютный хаос. Как в кино.



John Fred был заблокирован в магазине вместе с еще примерно 15 людьми. Остальные, кто был внутри, добрались до автобуса. Мы переписывались с JF, сообщая последние новости. К счастью, местная полиция провела отличную работу и задержала двух подозреваемых, и, к счастью, никто не пострадал.



Это не сочувствие нам, это скорее сообщение о том, что мы просто безмерно благодарны. Нам очень повезло.



Это был первый раз, когда наша группа попала в подобную ситуацию, находясь в разъездах и занимаясь тем, чем мы занимаемся каждый выходной день. Мы много раз обнимали друг друга после этого случая. Если вы попадали в нечто подобное, мы вам искренне сочувствуем.



Мы вас всех очень любим. Мы очень любим каждого из вас. Никогда не знаешь... найдите время, чтобы сказать тем, кого вы любите. Вы просто никогда не знаете...



Уичито, штат КС, и остальная часть этого тура будут еще более особенными и еще более ценными.



Мы любим наши семьи. Мы любим вас. Мы так признательны вам в этом сезоне».





Официальные представители торгового центра Oak Park Mall опубликовали в понедельник следующее заявление по поводу инцидента: «Мы очень серьезно относимся к подобным ситуациям. В дополнение к штатному сотруднику, обеспечивающему безопасность, мы поддерживаем тесные рабочие отношения с полицейским управлением Оверленд-Парка. Наша программа безопасности работает круглосуточно и охватывает как внутреннюю, так и внешнюю территорию. Мы постоянно оцениваем наши протоколы и при необходимости вносим в них изменения.



В целях предосторожности торговый центр был закрыт, и руководство торгового центра постоянно поддерживало связь с магазинами через нашу систему оповещения арендаторов, информируя их о развитии ситуации. После снятия блокировки торговый центр не стал открываться вновь, поскольку время приближалось к 18:00».





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