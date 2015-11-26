Гитарист BLACK STONE CHERRY даёт совет молодым

В рамках недавнего интервью для Two Doods Reviews гитарист BLACK STONE CHERRY Ben Wells дал совет молодым музыкантам:
«Я бы сказал, что нужно использовать все преимущества каждой технологии, приложения, чего бы то ни было. Сейчас в сети TikTok есть суперзвёзды. Так воспользуйтесь этим, потому что у нас подобного не было, даже когда мы начинали. У нас был MySpace. И всё. Но также не бойтесь выходить и работать. Если вы используете технологии, вы должны использовать их в своих интересах, но не используйте их как костыль, потому что я думаю, что есть возможность самостоятельно сделать флаеры, сделать кучу копий и продвигать шоу таким образом. Из уст в уста. Выходите и работайте. Если мне что-то и не нравится, [так это] когда группы говорят: "Ну, мы разместили это на Facebook. Мы провели мероприятие, но никто не пришёл". Я говорю: "Чувак, ты не можешь полагаться на это. Вы должны выйти и продать это шоу — продать шоу".
Не отдавайте свои публикации на откуп. И хотя сделки с звукозаписывающими компаниями — это здорово, вы не должны смотреть на это как на "развязку" в вашей карьере. Сейчас так много групп делают это самостоятельно, они становятся более креативными, придумывают способы выпускать музыку и избавляются от... Не то чтобы рекорд-лейбл всегда был посредником. Мы любим наш лейбл, но мы смогли заключить с ними сделку по распространению, так что она немного отличается от обычных, мы можем сохранить все наши творческие права, а они просто выпускают музыку. С ними было очень приятно работать. Но я не могу сказать этого о каждом лейбле.
Не подписывайте контракт на полную. Не отдавайте права на публикацию!»
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