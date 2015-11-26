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Black Stone Cherry

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4 май 2021 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY даёт совет молодым

25 апр 2021 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

6 апр 2021 : 		 BLACK STONE CHERRY отыграют бесплатный концерт

21 мар 2021 : 		 Концертный трек BLACK STONE CHERRY

26 фев 2021 : 		 Акустика от BLACK STONE CHERRY

22 фев 2021 : 		 Акустика от BLACK STONE CHERRY

8 дек 2020 : 		 Концертное видео BLACK STONE CHERRY

26 ноя 2020 : 		 Вокалист BLACK STONE CHERRY: «В первую очередь мы друзья, а потом уже группа»

23 окт 2020 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

18 сен 2020 : 		 Видео с текстом от BLACK STONE CHERRY

10 авг 2020 : 		 Новый сингл BLACK STONE CHERRY

10 июл 2020 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY и MONSTER TRUCK

23 май 2020 : 		 BLACK STONE CHERRY записали новый альбом

26 апр 2020 : 		 Вокалист BLACK STONE CHERRY исполняет песню LYNYRD SKYNYRD

22 ноя 2019 : 		 BLACK STONE CHERRY начнут запись зимой

15 окт 2019 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

29 сен 2019 : 		 BLACK STONE CHERRY перенесли выход ЕР

25 авг 2019 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

17 апр 2019 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

28 сен 2018 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

9 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления BLACK STONE CHERRY

21 апр 2018 : 		 BLACK STONE CHERRY сыграли в квартире Джими Хендрикса

14 апр 2018 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

7 апр 2018 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

3 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома BLACK STONE CHERRY

8 мар 2018 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY
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Гитарист BLACK STONE CHERRY даёт совет молодым



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В рамках недавнего интервью для Two Doods Reviews гитарист BLACK STONE CHERRY Ben Wells дал совет молодым музыкантам:

«Я бы сказал, что нужно использовать все преимущества каждой технологии, приложения, чего бы то ни было. Сейчас в сети TikTok есть суперзвёзды. Так воспользуйтесь этим, потому что у нас подобного не было, даже когда мы начинали. У нас был MySpace. И всё. Но также не бойтесь выходить и работать. Если вы используете технологии, вы должны использовать их в своих интересах, но не используйте их как костыль, потому что я думаю, что есть возможность самостоятельно сделать флаеры, сделать кучу копий и продвигать шоу таким образом. Из уст в уста. Выходите и работайте. Если мне что-то и не нравится, [так это] когда группы говорят: "Ну, мы разместили это на Facebook. Мы провели мероприятие, но никто не пришёл". Я говорю: "Чувак, ты не можешь полагаться на это. Вы должны выйти и продать это шоу — продать шоу".

Не отдавайте свои публикации на откуп. И хотя сделки с звукозаписывающими компаниями — это здорово, вы не должны смотреть на это как на "развязку" в вашей карьере. Сейчас так много групп делают это самостоятельно, они становятся более креативными, придумывают способы выпускать музыку и избавляются от... Не то чтобы рекорд-лейбл всегда был посредником. Мы любим наш лейбл, но мы смогли заключить с ними сделку по распространению, так что она немного отличается от обычных, мы можем сохранить все наши творческие права, а они просто выпускают музыку. С ними было очень приятно работать. Но я не могу сказать этого о каждом лейбле.

Не подписывайте контракт на полную. Не отдавайте права на публикацию!»

BLACK STONE CHERRY





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