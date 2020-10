сегодня



Новое видео BLACK STONE CHERRY



BLACK STONE CHERRY опубликовали официальное видео на песню "In Love With The Pain", которая взята из нового альбома "The Human Condition", выходящего тридцатого октября на Mascot Label Group.



Трек-лист:



01. Ringin' In My Head



02. Again



03. Push Down & Turn



04. When Angels Learn To Fly



05. Live This Way



06. In Love With The Pain



07. The Chain



08. Ride



09. If My Heart Had Wings



10. Don't Bring Me Down



11. Some Stories



12. Devil In Your Eyes



13. Keep On Keepin' On































