Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Мы больше, чем просто рок-н-ролльная команда»



В рамках беседы с "Paltrocast" гитарист BLACK STONE CHERRY Chris Robertson ответил на вопрос, правильно ли группу определяют в жанр южатины:



«Мы просто BLACK STONE CHERRY, чувак. Мы перемещаемся по разным стилистическим направлениям. Если пройтись по нашему каталогу, то в нём есть материал, который можно отнести к металлу, есть материал, который можно отнести к кантри, а ещё есть огромная кастрюля всякого хлама, который мы любим смешивать в единое целое.



Да, мы южане. Послушайте меня. Я явно не похож на вас; здесь люди из Нью-Йорка и Кентукки разговаривают друг с другом. Я полагаю, это извечная история, что мы рок-группа из самой северной части Юга по большому счёту. Мы находимся в Кентукки; мы больше долина Огайо, чем Юг, если честно.



Чёрт, я не знаю. Я говорю так, как говорю, я оттуда, откуда есть, но в конце концов мне нравится, что BLACK STONE CHERRY просто называют хорошей музыкой. Если вы так считаете, и если вы считаете, что это дерьмовая музыка, классифицируйте её так. Но это музыка для любого чувства. В конце концов вы загоняете себя в рамки; это приводит только к этому. Поэтому мы никогда не говорили: "Мы играем вот это" или "Мы играем то". По сути, мы группа, играющая рок-н-ролл, но в то же время мы гораздо больше, чем просто рок-н-ролл. И нет ничего плохого в том, чтобы быть просто группой в жанре рок-н-ролла. AC/DC — это величайшая рок-н-ролльная группа, которая когда-либо существовала, и они делают это так, что никому не удаётся придраться к ним, когда они делают своё дело.



Я не знаю, чувак. Мне нравится принцип, когда группы меняют стилистику. Но в то же время я хочу услышать, как METALLICA исполняет "72 Seasons". Их новая пластинка — это именно то, чего мы все хотели от METALLICA. Но в то же время что было бы, если бы [LED] ZEPPELIN сделали только "Led Zeppelin I", не экспериментировали и не дошли до "In Through The Our Door"? Вы бы никогда не услышали "The Crunge", не услышали бы "Fool In The Rain" или любую из этих культовых песен, которые в меньшей степени были рок-песнями, а в большей — просто отличными композициями.



Так что я полагаю, это очень длинный способ сказать, что мы — группа, которая любит прекрасную музыку».







