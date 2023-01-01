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BLACK STONE CHERRY: «Сменив басиста, мы выросли»



Гитарист BLACK STONE CHERRY Ben Wells в недавнем интервью рассказал, что поменяв басиста в 2021, группа только выросла:



«Да, поначалу было трудновато. Это был выход из пандемии — в то время она ещё продолжалась. Думаю, это многих изменило. И мы уважали его желание уйти с этого пути. Пришлось приспосабливаться, потому что мы всегда были вместе. Но, к счастью для нас, если говорить о дальнейшей судьбе группы, то Steve, наш нынешний басист, был первым, кому мы позвонили, потому что он из того же города, что и мы. Он вырос как и мы, и всегда был рядом. Он играл в группе OTIS, которая выступала вместе с нами. И поэтому он всегда был частью нашей энергетики, но не так, как до того, как он стал участником группы, потому что он всегда тусовался с нами. Поэтому нам не нужно было к нему привыкать — к чужой личности, — потому что мы уже знали этого парня. И, конечно же, он очень талантливый музыкант, и для нас большая честь и счастье, что он у нас есть. Вы можете послушать новую пластинку BLACK STONE CHERRY "Screamin' At The Sky" и услышать, как он играет на бас-гитаре. Он даже сыграл на слайд-гитаре в песне "Nervous". Он просто великолепен.



Я думаю, что сейчас мы поднялись на новый уровень в музыкальном, динамическом плане, просто потому, что его сердце горит огнём музыки и у него к ней огромная страсть. И да, нам повезло с ним. И у него столько же энергии, сколько и у меня, когда речь идёт о живом выступлении, что просто замечательно. Теперь люди, приходя на нас, не знают, на кого смотреть, и это здорово, мне это нравится. Так что поначалу было трудно привыкнуть, но, к счастью, я полагаю, что всё происходит не просто так, и мы очень рады, что всё ещё можем существовать и выпустить новый альбом»







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