Вокалист BLACK STONE CHERRY не одобряет поступок Миранды Ламберт



В начале месяца дива кантри-музыки вызвала бурные обсуждения в Интернете из-за того, что приостановила своё выступление в театре Bakkt в Лас-Вегасе, чтобы пристыдить зрительниц, которые фотографировались на её фоне во время выступления.



«Эти девушки беспокоятся о своём селфи и не слушают песню. Меня это немного бесит». Толпа аплодирует, и Ламберт снова начинает песню. Видео, снятое другим участником концерта, набрало миллионы просмотров в сети TikTok.



Во время визита в "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" фронтмен BLACK STONE CHERRY Chris Robertson прокомментировал это событие. На вопрос о том, стал бы он осуждать фаната за то, что тот сделал селфи на его концерте, он ответил следующее:



«Мы гастролировали ещё до того, как у людей появились телефоны. Нам повезло, что мы успели это сделать. Но я также считаю, что не все люди с телефонами делают это только для того, чтобы выложить в свои сториз и выглядеть круто. Некоторые из людей, которые там находятся, работали весь грёбаный год, чтобы получить возможность провести один вечер и оторваться, и если они хотят сфотографироваться со своими друзьями, пока я пою красивую песню, пожалуйста, сделайте это. Пожалуйста, делайте сколько угодно фотографий. Пожалуйста, снимайте видео, всё что хотите.



На наших концертах мы всегда придерживались правила: вы можете снимать всё что хотите, фотографировать всё что хотите, только без вспышки. Мы просто просим вас не приносить... Вы можете принести свою профессиональную камеру и стоять в яме. Всё это зависит от концертных площадок или групп, с которыми мы гастролируем. Если это концерт BLACK STONE CHERRY, мне всё равно, если вы придёте с тем же самым... У меня есть Canon R5 — очень хорошая камера, у меня очень хорошие объективы. Мне всё равно, если вы придёте с такой же аппаратурой, как у меня, и будете фотографировать нашу группу весь вечер из толпы. Мне всё равно.



Останавливать концерт из-за того, что три девушки делали селфи и не смотрели 30 секунд, как ты поёшь, просто смешно — с моей точки зрения. Эти люди заплатили за билет. Они заплатили за билет не только для того, чтобы услышать, как вы поёте; они заплатили за билет в этот зал и на это место, чтобы делать там то, что они хотят. Так что если они хотят стоять там и кричать на вас, пока их не выгонят... Они купили это место. У меня были люди, которые кричали на меня — до тех пор, пока я не удалил их из зала. Они заплатили за своё место и ни в чем себе не отказали за свои деньги. Они должны быть видны всем в этом чёртовом зале, как и я.



Я считаю, что это просто смешно, когда люди злятся из-за того, что кто-то делает селфи на концерте. Может быть, Миранда Ламберт была любимой исполнительницей этой девушки, и они хотели сделать селфи во время исполнения той песни, которую они всегда будут помнить, пока она поёт эту единственную песню, и они сфотографировались на её концерте, чтобы запомнить этот вечер. И Миранда не очень-то любезно с ними обошлась. Появилось ещё одно видео, где она протыкает дырку в пляжном мяче или чём то похожем, что люди пинали, веселились в толпе, подпрыгивали, и говорит то же самое: "Мы не будем этого делать. Мы играем кантри". Я это понимаю. Но я уверен, что фотографировать на концерте — это нормально, чувак. Я не очень понимаю, с чего ставить какие-то запреты. И я никого не осуждаю. Она имеет полное право — Миранда имеет полное право чувствовать себя так, как она хочет.



Между прочим, на концерте BLACK STONE CHERRY делайте сколько угодно селфи с собой и своими приятелями. Единственное, что меня огорчает, — это когда мы играем, а кто-то сидит в первом ряду и весь вечер смотрит в свой телефон. Это удручает. И я окликаю этого человека. Я буду говорить: "Чёрт, неужели мы такие скучные? Может, мне нужно больше работать?" И человек в девяти случаях из десяти засмеётся, положит телефон и примет небольшое участие в шоу. Но я не собираюсь делать это в грубой форме. Люди в зале — единственная причина, по которой вы занимаетесь тем, чем занимаетесь».



Поклонница, назвавшая себя одной из тех, к кому обращалась Миранда, сказала, что она была «потрясена» комментариями певицы.



«Такое ощущение, что я вернулась в школу, где учительница ругает меня за то, что я сделала что-то не так, и говорит, чтобы я села на своё место. Мне кажется, что она хотела выставить нас молодыми, незрелыми и тщеславными. Но мы были взрослыми женщинами от 30 до 60 лет, которые просто хотели сфотографироваться на память, вот и всё».







