22 фев 2021



Акустика от BLACK STONE CHERRY



BLACK STONE CHERRY опубликовали видео акустического исполнения трека "In Love With The Pain", оригинал которого вошел в альбом 2020 года The Human Condition:



“Ringin’ In My Head”

“Again”

“Push Down & Turn”

“When Angels Learn To Fly”

“Live This Way”

“In Love With The Pain”

“The Chain”

“Ride”

“If My Heart Had Wings”

“Don’t Bring Me Down”

“Some Stories”

“The Devil In Your Eyes”

“Keep On Keepin’ On”







+0 -0



просмотров: 198