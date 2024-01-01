Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 49
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 43
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 23
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 22
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 21
*Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов... 20
*Барабанщик PANTERA: «Винни много раз говорил мне, что взял э... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 49
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 43
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 23
[= ||| все новости группы



*

Black Stone Cherry

*



3 дек 2024 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Надеюсь, ИИ не заменит людей на сцене»

4 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLACK STONE CHERRY

31 окт 2024 : 		 BLACK STONE CHERRY в ЗСК

30 окт 2024 : 		 Вокалист SKILLET в новом треке BLACK STONE CHERRY

14 окт 2024 : 		 JESSE LEACH в новом треке BLACK STONE CHERRY

2 июн 2024 : 		 Концертное видео BLACK STONE CHERRY

14 фев 2024 : 		 Какие планы у BLACK STONE CHERRY?

14 ноя 2023 : 		 Барабанщика BLACK STONE CHERRY могли пристрелить

10 ноя 2023 : 		 Бурбон от BLACK STONE CHERRY

30 сен 2023 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Концерт — это концерт, а альбом — это альбом»

30 сен 2023 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

16 сен 2023 : 		 BLACK STONE CHERRY: «Сменив басиста, мы выросли»

26 июл 2023 : 		 Вокалист BLACK STONE CHERRY не одобряет поступок Миранды Ламберт

8 июл 2023 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

5 июл 2023 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Мы больше, чем просто рок-н-ролльная команда»

8 июн 2023 : 		 Кавер-версия Тины Тёрнер от BLACK STONE CHERRY

11 май 2023 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

22 мар 2023 : 		 Концертное видео BLACK STONE CHERRY

1 фев 2023 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

14 янв 2023 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

5 ноя 2022 : 		 BLACK STONE CHERRY проведут стрим

13 окт 2022 : 		 BLACK STONE CHERRY выпустят альбом в 2023 году

27 авг 2022 : 		 У BLACK STONE CHERRY есть девять песен

13 авг 2022 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY — о стриминге

28 июн 2022 : 		 Фрагмент нового релиза BLACK STONE CHERRY

22 июн 2022 : 		 Фрагмент нового релиза BLACK STONE CHERRY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Надеюсь, ИИ не заменит людей на сцене»



zoom
Гитарист BLACK STONE CHERRY Ben Wells в программе "Louder With Ore B" обсудил появление искусственного интеллекта в музыке и ответил на вопрос, оказывает ли он какое-то влияние на то, как их группа сочиняет материал:

«На нас не оказывает, потому что... Ну, я имею в виду, что не знаю; сейчас прогресс в этом направлении ещё несколько в ранней стадии. Искусственный интеллект — классная штука. Его можно использовать правильным образом. Как и всё остальное, как и социальные сети, при правильном использовании они могут быть великолепны. При неправильном использовании это отнимает часть искусства.

Страшно подумать, что ты можешь сесть за компьютер и попросить машину написать для тебя песню в определенном стиле буквально за несколько минут... Это довольно странно, что ты можешь сделать это сейчас. Пожалуй, я не удивлен насколько мы продвинулись в развитии технологий. Кто знает, что будет через 20 лет? Но я полагаю, что может наступить время, когда это будет пугать некоторых людей в индустрии. Если искусственный интеллект будет микшировать пластинку для группы, то это лишит парня, который занимается сведением, его работы. Так что я бы не хотел, чтобы это произошло. Но что касается нас, пока люди всё еще будут писать музыку по старинке, это всегда будет делом номер один. И в конце концов, живую музыку невозможно воссоздать. Я к тому, что они уже пытались — вы можете использовать разные средства, голограммы и тому подобные элементы, — но человеческие существа на сцене, играющие для других людей, — это то, что, я думаю, вы никогда не сможете скопировать. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет...»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 107

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом