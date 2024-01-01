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Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Надеюсь, ИИ не заменит людей на сцене»



Гитарист BLACK STONE CHERRY Ben Wells в программе "Louder With Ore B" обсудил появление искусственного интеллекта в музыке и ответил на вопрос, оказывает ли он какое-то влияние на то, как их группа сочиняет материал:



«На нас не оказывает, потому что... Ну, я имею в виду, что не знаю; сейчас прогресс в этом направлении ещё несколько в ранней стадии. Искусственный интеллект — классная штука. Его можно использовать правильным образом. Как и всё остальное, как и социальные сети, при правильном использовании они могут быть великолепны. При неправильном использовании это отнимает часть искусства.



Страшно подумать, что ты можешь сесть за компьютер и попросить машину написать для тебя песню в определенном стиле буквально за несколько минут... Это довольно странно, что ты можешь сделать это сейчас. Пожалуй, я не удивлен насколько мы продвинулись в развитии технологий. Кто знает, что будет через 20 лет? Но я полагаю, что может наступить время, когда это будет пугать некоторых людей в индустрии. Если искусственный интеллект будет микшировать пластинку для группы, то это лишит парня, который занимается сведением, его работы. Так что я бы не хотел, чтобы это произошло. Но что касается нас, пока люди всё еще будут писать музыку по старинке, это всегда будет делом номер один. И в конце концов, живую музыку невозможно воссоздать. Я к тому, что они уже пытались — вы можете использовать разные средства, голограммы и тому подобные элементы, — но человеческие существа на сцене, играющие для других людей, — это то, что, я думаю, вы никогда не сможете скопировать. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет...»







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