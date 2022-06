сегодня



Фрагмент нового релиза BLACK STONE CHERRY



BLACK STONE CHERRY 24 июня на CD + Blu-Ray, виниле и в цифровом варианте на Mascot Records / Mascot Label Group выпустят концертный релиз "Live From The Royal Albert Hall… Y'All".



Трек-лист:



01. Me And Mary Jane (Live)



02. Burnin' (Live)



03. Again (Live)



04. Yeah Man (Live)



05. In My Blood/Island Jam (Live)



06. Ringin' In My Head (Live)



07. Like I Roll (Live)



08. Cheaper To Drink Alone (Live)



09. Hell and High Water (Live)



10. Soulcreek (Live)



11. Devil's Queen (Live)



12. Drum Solo (Live)



13. Things My Father Said (Live)



14. In Love With The Pain (Live)



15. Blind Man (Live)



16. Blame It On The Boom Boom (Live)



17. White Trash Millionaire (Live)



18. Lonely Train (Live)



19. Peace Is Free (Live)



Видео на Things My Father Said доступно ниже.







