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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 17
*Новая песня OVERKILL 17
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Black Stone Cherry

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1 фев 2023 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

14 янв 2023 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

5 ноя 2022 : 		 BLACK STONE CHERRY проведут стрим

13 окт 2022 : 		 BLACK STONE CHERRY выпустят альбом в 2023 году

27 авг 2022 : 		 У BLACK STONE CHERRY есть девять песен

13 авг 2022 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY — о стриминге

28 июн 2022 : 		 Фрагмент нового релиза BLACK STONE CHERRY

22 июн 2022 : 		 Фрагмент нового релиза BLACK STONE CHERRY

22 май 2022 : 		 Концертное видео BLACK STONE CHERRY

21 май 2022 : 		 Фрагмент нового релиза BLACK STONE CHERRY

21 апр 2022 : 		 Концертный релиз BLACK STONE CHERRY выйдет летом

4 апр 2022 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

28 сен 2021 : 		 Кавер-версия TRACY CHAPMAN от BLACK STONE CHERRY

20 авг 2021 : 		 BLACK STONE CHERRY отменили европейский тур

29 июн 2021 : 		 BLACK STONE CHERRY выпустят расширенную версию

4 июн 2021 : 		 BLACK STONE CHERRY расстались с басистом

4 май 2021 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY даёт совет молодым

25 апр 2021 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

6 апр 2021 : 		 BLACK STONE CHERRY отыграют бесплатный концерт

21 мар 2021 : 		 Концертный трек BLACK STONE CHERRY

26 фев 2021 : 		 Акустика от BLACK STONE CHERRY

22 фев 2021 : 		 Акустика от BLACK STONE CHERRY

8 дек 2020 : 		 Концертное видео BLACK STONE CHERRY

26 ноя 2020 : 		 Вокалист BLACK STONE CHERRY: «В первую очередь мы друзья, а потом уже группа»

23 окт 2020 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

18 сен 2020 : 		 Видео с текстом от BLACK STONE CHERRY
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Новое видео BLACK STONE CHERRY



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"Out Of Pocket", новое видео группы BLACK STONE CHERRY, доступно для просмотра ниже.




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