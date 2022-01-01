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BLACK STONE CHERRY выпустят альбом в 2023 году



Барабанщик BLACK STONE CHERRY John Fred Young в рамках недавнего интервью рассказал о новой пластинке:



«Мы начали работу летом, и у нас уже... Думаю, что уже есть песен восемь, которые готовы, и в декабре мы вернёмся и доделаем остальное. Так что всё классно. Они довольно тяжёлые, но есть и парочка баллад в типичном для нас стиле... Больше говорить не буду, потому что не знаю, сколько мы ещё сделаем, и что у нас из этого выйдет (смеется)».







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