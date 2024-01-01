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Чего не хватает RICHIE KOTZEN'у в современных музыкантах



RICHIE KOTZEN в интервью Classic Album Review ответил на вопрос, как он оценивает «здоровье» современной рок-сцены:



«Я не знаю. Я не особо слежу за событиями и не слишком беспокоюсь о статусе рока. Я постоянно слышу все эти разговоры, но я никогда в них не участвую. Затрудняюсь объяснить почему.



Интересно, что когда кавер-группы играют и выбирают песни для исполнения, они всегда возвращаются к ранним песням AEROSMITH, AC/DC, LED ZEPPELIN. Трудно превзойти их, независимо от того, что ты делаешь, независимо от того, кто ты. Особенно для групп. Я к тому, что это были великие группы, которые выпускали потрясающие альбомы. На днях моя жена дописывала песню, мы слушали микс, и я сказал: "Послушай эту песню OASIS, чтобы понять, как должен звучать вокал". И я вспомнил, что этот альбом был одним из величайших рок-альбомов для меня. Но суть в том, что вы продолжаете обращаться к прошлому.



Время от времени выходит рок-альбом, который настолько крут, как первый альбом GUNS N' ROSES или тот альбом OASIS, — у каждого есть свой любимый. Но нужно отдать должное тому факту, что люди продолжают возвращаться к тем самым группам, которые я упомянул.



Одна из интересных для меня особенностей заключается в том, что технологии создали ситуацию, когда люди создают музыку, которую без этого никогда не смогли бы создать. И эту музыку сейчас делают не музыканты. И когда я говорю «не музыканты», это не значит, что это оскорбление. Просто критерии определения музыканта в то время, когда мы с вами учились и играли, сильно отличаются. Если бы этот параметр был бы неизменным, было бы гораздо меньше возможностей. Так что технологии сделали так, что люди, которые не обязательно являются музыкантами по нашему определению, могут создавать музыку. И это не обязательно плохо. Это значит, что есть много нового, больше разнообразия и больше перспектив. Поэтому, чтобы найти то, что мне может понравиться в музыке, придётся искать в меньшем количестве, потому что набор навыков сильно отличается. И ещё одна деталь, которую я должен отметить, — это очень странная ситуация с самими музыкантами. Эдди Ван Хален — величайший гитарист, как бы его ни называли, но при этом он создавал великую музыку, которую хотели бы слушать люди, не являющиеся гитаристами. Это самый важный фактор. К сожалению, именно этой составляющей не хватает новому поколению, так сказать, великих музыкантов. И, кстати, великие музыканты, по моему мнению, должны создавать великую музыку. Сегодня великий музыкант играет невозможные вещи очень хорошо. И это делает их великими в этом деле. Но, на мой взгляд, не хватает другого компонента. Steve Lukather — потрясающий гитарист, но при этом он создаёт великую музыку, которая выдерживает испытание временем, и которую люди по-прежнему хотят слушать. И поэтому возникает ощущение, что каким-то образом способности в гитарном мире растут, повышаются, улучшаются, углубляются в знания гамм, гармоний, техники и исполнения, но при этом полностью отказываются от создания музыки. И это довольно странно. Но мне всё равно. Меня это не трогает, потому что все великие записи, которые мне нравится слушать, уже созданы. И время от времени я слышу что-то новое, и, например, говорю: "Вот это да. Это действительно классная песня", или что-то в этом роде. Но это интересное наблюдение за тем, как музыканты отказались от идеи творчества в создании музыки и сосредоточились исключительно на умении владеть инструментом».







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