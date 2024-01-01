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*Видео с выступления SLAYER 26
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 24
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 20
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
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Richie Kotzen

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RICHIE KOTZEN представил новый сингл



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Nihilist, официальное видео с текстом от RICHIE KOTZEN, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Nomad", выход которого состоялся 27 сентября:

01. Cheap Shots
02. These Doors**
03. Insomnia
04. Nomad*
05. Escape
06. On The Table
07. This Is A Test
08. Nihilist

* Dan Potruch plays drums on "Nomad"
** Kyle Hughes plays drums on "These Doors"

RICHIE KOTZEN Premiers "Nihilist" Lyric Video; Nomad Album Out Now




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