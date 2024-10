сегодня



RICHIE KOTZEN представил новый сингл



“Escape”, официальное видео с текстом от RICHIE KOTZEN, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Nomad", выход которого состоялся 27 сентября:



01. Cheap Shots

02. These Doors**

03. Insomnia

04. Nomad*

05. Escape

06. On The Table

07. This Is A Test

08. Nihilist



* Dan Potruch plays drums on "Nomad"

** Kyle Hughes plays drums on "These Doors"







