Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 23
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 18
*KERRY KING: «Религия — это фарс!» 16
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 14
*RUNNING WILD работают над новым материалом 14
*BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный г... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 23
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
[= ||| все новости группы



*

Richie Kotzen

*



6 июн 2024 : 		 RICHIE KOTZEN планирует выпуск альбома на осень

18 май 2024 : 		 RICHIE KOTZEN представил новое видео

3 май 2024 : 		 RICHIE KOTZEN представил новый сингл

5 ноя 2021 : 		 Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN

28 июн 2021 : 		 Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN

25 июн 2021 : 		 RICHIE KOTZEN не скучает по турам

14 июн 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Музыкальный бизнес не имеет ничего общего с художественной целостностью, упорной работой и результатами»

9 апр 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Я давний фанат IRON MAIDEN»

30 мар 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Мой рок-бог — Принс»

23 мар 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Приму дозу сразу!»

11 мар 2021 : 		 Видео с текстом от ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN

10 мар 2021 : 		 RICHIE KOTZEN — о сотрудничестве с ADRIAN'ом SMITH'ом: «Весь акцент на песнях»

25 фев 2021 : 		 Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN

27 янв 2021 : 		 Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN

26 янв 2021 : 		 Альбом ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN выйдет весной

9 янв 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «COVID-19 не шутка!»

29 дек 2020 : 		 RICHIE KOTZEN переболел COVID-19

10 дек 2020 : 		 Новая песня SMITH/KOTZEN

6 окт 2020 : 		 ADRIAN SMITH — о новом проекте

28 сен 2020 : 		 RICHIE KOTZEN представил видео с MIKE PORTNOY

20 авг 2020 : 		 ADRIAN SMITH работает с RICHIE KOTZEN?

13 апр 2020 : 		 RICHIE KOTZEN о пандемии

12 апр 2020 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

11 апр 2020 : 		 Тур по студии RICHIE KOTZEN

16 мар 2020 : 		 RICHIE KOTZEN завершил работу над новым материалом

4 фев 2020 : 		 RICHIE KOTZEN представил новое видео
Показать далее
| - |

|||| сегодня

RICHIE KOTZEN планирует выпуск альбома на осень



zoom
RICHIE KOTZEN в недавнем интервью подтвердил планы выпуска нового альбома до конца этого года:

«До недавнего времени я не знал, выпущу ли я новый альбом. Я считаю, что, поскольку у меня сейчас нет контракта, я не хочу оказывать на себя никакого давления. Поэтому я считаю, что если я приду к тому моменту, когда почувствую, что у меня есть коллекция песен, которые звучат для меня как альбом, тогда я смогу составить план по его выпуску. Так что пока я в процессе. И идея состоит в том, чтобы выпустить ее одновременно с концертами, которые я собираюсь провести осенью.

В июне я отправляюсь в европейское турне, а после этого вернусь домой на некоторое время. А осенью я снова отправлюсь в Штаты. Надеюсь, к тому времени у меня уже будет дата релиза, и я выпущу пластинку. Таков план. Но еще несколько недель назад я не был уверен. Но теперь, когда я могу все услышать, я уверен, что выпущу пластинку.

Все группы в мире говорят: «О, мы пишем альбом. Мы собираемся выпустить его«, бла-бла-бла, и так далее, но поскольку я один, у меня есть возможность поступать с ним совершенно свободно».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 57

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом