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RICHIE KOTZEN планирует выпуск альбома на осень



RICHIE KOTZEN в недавнем интервью подтвердил планы выпуска нового альбома до конца этого года:



«До недавнего времени я не знал, выпущу ли я новый альбом. Я считаю, что, поскольку у меня сейчас нет контракта, я не хочу оказывать на себя никакого давления. Поэтому я считаю, что если я приду к тому моменту, когда почувствую, что у меня есть коллекция песен, которые звучат для меня как альбом, тогда я смогу составить план по его выпуску. Так что пока я в процессе. И идея состоит в том, чтобы выпустить ее одновременно с концертами, которые я собираюсь провести осенью.



В июне я отправляюсь в европейское турне, а после этого вернусь домой на некоторое время. А осенью я снова отправлюсь в Штаты. Надеюсь, к тому времени у меня уже будет дата релиза, и я выпущу пластинку. Таков план. Но еще несколько недель назад я не был уверен. Но теперь, когда я могу все услышать, я уверен, что выпущу пластинку.



Все группы в мире говорят: «О, мы пишем альбом. Мы собираемся выпустить его«, бла-бла-бла, и так далее, но поскольку я один, у меня есть возможность поступать с ним совершенно свободно».







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