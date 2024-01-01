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Richie Kotzen

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RICHIE KOTZEN: «Я не стремлюсь стать участником чьей-то группы»



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RICHIE KOTZEN в недавнем интервью ответил на вопрос, мог бы он гипотетически оказаться вокалистом в SOUNDGARDEN или AUDIOSLAVE:

«Я не знаю, потому что не думаю, что такое когда-нибудь случится. Я считаю, что моя музыкальная родословная, независимо от того, как, по-вашему, я звучу, уходит корнями в соул и R&B, и именно поэтому я пою так, как пою. Я рассматриваю себя скорее как соул-певца, который поет рок, а не как хард-рокового, гранжевого певца. Я знаю, что люди слышат это так, как они слышат, и это нормально. И, кстати, сравнение [с Корнеллом] я воспринимаю как комплимент, потому что, безусловно, считаю его одним из величайших музыкантов всех времен. Но, как говорится, никогда не наступай на пятки великому человеку.

Я ощущаю, что я сам по себе. Я не стремлюсь присоединиться к чьей-то группе. Но одну вещь хочу отметить - я помню, когда умер [вокалист INXS] Майкл Хатченс, я увидел видео Теренса Трента Д'Арби с INXS, и они сделали трибьют, и он был действительно мощным. Так что участвовать в подобных мероприятиях просто замечательно.

Я пел с [гитаристом AUDIOSLAVE] Tom Morello и THE WINERY DOGS — Mike [Portnoy] и Billy [Sheehan] — мы исполнили несколько лет назад песню AUDIOSLAVE. И она есть на YouTube. Так что все, кто захочет послушать, могут услышать, как я пою песню Криса Корнелла. Но чтобы на самом деле пойти и присоединиться к чьей-то группе — я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что я не воспринимаю это как что-то, что когда-нибудь [случится]».




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