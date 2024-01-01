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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 52
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 30
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
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Richie Kotzen

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RICHIE KOTZEN представил новый сингл



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"Insomnia", новое видео RICHIE KOTZEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Nomad", выход которого запланирован на 27 сентября:

01. Cheap Shots
02. These Doors**
03. Insomnia
04. Nomad*
05. Escape
06. On The Table
07. This Is A Test
08. Nihilist

* Dan Potruch plays drums on "Nomad"
** Kyle Hughes plays drums on "These Doors"




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