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Blackmore's Night

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|||| 17 авг 2024

Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT



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BLACKMORE'S NIGHT 27 сентября по случаю 25-летия выпустят обновленную версию альбома Fires At Midnight. Фрагмент из этого релиза, "Sake Of the Song" (25th Anniversary New Mix), доступен ниже:

CD 1:

Written In The Stars
The Times They Are A-Changin'
I Still Remember
Home Again
Crowning Of The King
Fayre Thee Well
Fires At Midnight
Hanging Tree
Storm
Mid Winter's Night


CD 2:

All Because Of You
Waiting Just For You
Praetorius (Courante)
Benzai-Ten
Village On The Sand
Again Someday
Possum’s Last Dance
Bonus-Tracks:

Sake Of The Song
Written In The Stars (2024 New Vocal Version)
Fires At Midnight (2024 New Vocal Version)

BLACKMORE'S NIGHT Premier Official Lyric Video for




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