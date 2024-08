Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

17 авг 2024



BLACKMORE'S NIGHT 27 сентября по случаю 25-летия выпустят обновленную версию альбома Fires At Midnight. Фрагмент из этого релиза, "Sake Of the Song" (25th Anniversary New Mix), доступен ниже:



CD 1:



Written In The Stars

The Times They Are A-Changin'

I Still Remember

Home Again

Crowning Of The King

Fayre Thee Well

Fires At Midnight

Hanging Tree

Storm

Mid Winter's Night





CD 2:



All Because Of You

Waiting Just For You

Praetorius (Courante)

Benzai-Ten

Village On The Sand

Again Someday

Possum’s Last Dance

Bonus-Tracks:



Sake Of The Song

Written In The Stars (2024 New Vocal Version)

Fires At Midnight (2024 New Vocal Version)







