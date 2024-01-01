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Blackmore's Night

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16 сен 2024 : 		 Концертное видео BLACKMORE'S NIGHT

17 авг 2024 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

12 июл 2024 : 		 Новый трек BLACKMORE'S NIGHT

25 май 2024 : 		 BLACKMORE'S NIGHT готовы к новым концертом

3 май 2024 : 		 RITCHIE BLACKMORE почтил память Дуэйна Эдди

4 мар 2024 : 		 RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех времён»

23 мар 2023 : 		 BLACKMORE'S NIGHT представляют новый релиз

23 фев 2023 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

12 фев 2023 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

16 янв 2023 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

5 дек 2022 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

5 ноя 2022 : 		 Юбилейная версия альбома BLACKMORE'S NIGHT выйдет весной

24 окт 2022 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

6 дек 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

22 ноя 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

25 окт 2021 : 		 Переиздание BLACKMORE'S NIGHT выйдет осенью

28 сен 2021 : 		 Фотокнига о RITCHIE BLACKMORE выйдет зимой

22 июн 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

16 июн 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

4 июн 2021 : 		 RITCHIE BLACKMORE хотел годик отдохнуть

3 июн 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме

27 апр 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме

20 апр 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме

2 апр 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT в десятке

19 мар 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

14 мар 2021 : 		 EPK от BLACKMORE'S NIGHT
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Концертное видео BLACKMORE'S NIGHT



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BLACKMORE'S NIGHT опубликовали концертное видео на композицию "Moonlight Shadow", съемки которого проходили шестого июля 2019 года в рамках Burg Abenberg Open Air.

BLACKMORE'S NIGHT Share 2019 Live Performance Of MIKE OLDFIELD's "Moonlight Shadow" (Video)




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