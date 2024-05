25 май 2024



BLACKMORE'S NIGHT готовы к новым концертом



BLACKMORE'S NIGHT сообщили о том, что этим летом отыграют несколько выступлений:



Jun. 22 - The Sherman Theater - Stroudsburg, PA

Jun. 23 - District Music Hall - Norwalk, CT

Jun. 30 - Academy of Music - Northampton, MA

Jul. 5 - The Vogel - Red Bank, NJ

Jul. 6 - The Vogel - Red Bank, NJ







+1 -0



просмотров: 160