RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!»



Ritchie Blackmore вынес свой официальный вердикт относительно Тейлор Свифт, и, что неудивительно, оказалось, что он не является её большим поклонником. Гитарист BLACKMORE'S NIGHT высказал это откровение во время последнего эпизода "Tales From The Tavern", веб-сериала на YouTube, в котором он рассказывает о своей жизни и высказывается на самые разные темы:



«Когда вся семья садится в машину и мы отправляемся в некое подобие отпуска — а это, наверное, лишь километров 30 по дороге, потому что я не люблю путешествовать, — я слышу по радио только Тейлор Свифт или что-то подобное. Мне трудно проникнуться такой музыкой, но в ней нет ничего плохого — новое поколение хочет слышать подобное. Возможно, для них это так же здорово, как для меня было здорово слушать THE BEATLES, CREAM и Джими Хендрикса.



Так что мне не стоит жаловаться, но я люблю жаловаться, и буду! Я думаю, что та фигня, которую сейчас крутят по радио, чертовски ужасна».



Ritchie был более откровенен, когда его спросили о его страсти к музыке, сказав, что он сохраняет свой энтузиазм к искусству, слушая музыку XV–XVI веков, а затем переходит к более современным исполнителям:



«Я уже не так часто слушаю рок-н-ролл. Я слушаю старый рок 1950-х годов, тех времен, когда он еще был свеж. Элвис Пресли, игра Скотти Мура, Джеймс Бёртон с Рики Нельсоном, братья Эверли — обожаю все эти вещи, а Бадди Холли, конечно, был моим любимцем в то время.



Я чувствую себя старым дедушкой, который жалуется на музыку, которую сейчас крутят по радио. Мне кажется, что в 1970-е годы, когда Eric Clapton играл в CREAM и прочее, это была вдумчивая музыка. Можно было послушать "White Room" или другую их песню, и в ней не было одного и того же примитивного ритма, который сейчас везде. Можно было включить радио и сказать: "Вот это да, какая хорошая песня!" Eric, конечно, просто гигант - он положил начало всему этому.



Есть много видов музыки, которые мне нравятся, но я очень редко слышу их по радио. Я лучше предпочту послушать ток-шоу о том, кто сейчас президент, и тому подобных вещах, которые обычно надоедают людям до смерти. Я не слышу по радио хорошей музыки с моей точки зрения. Может, там и хорошая музыка, но я не хочу её слушать».







