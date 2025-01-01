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MIKE TRAMP закончил



MIKE TRAMP в интервью Heavy сообщил, что закончил работу над "Songs Of White Lion - Vol. III":



«Мы практически завершили запись "Vol. III" и завершаем тем самым трилогию. Так что теперь практически все песни WHITE LION имеют новую, обновленную версию».







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