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Трамп приедет и споет у вас дома. Но есть нюанс



MIKE TRAMP в программе The Logan Show прокомментировал свой недавний пост в социальной сети о том, что он и остальные участники его нынешней группы MIKE TRAMP'S WHITE LION будут доступны для "частных/домашних шоу" во время их предстоящего тура по США этим летом и осенью. Когда интервьюер Logan Crosland заметил, что "идея пойти в чужой дом и играть там песни" его "ужасает", музыкант ответил:



«Меня бы ужаснуло только если бы хозяева стояли там с дробовиками, заперли дверь и сказали: "Ты не уйдешь"".



Многие из подобных номеров я проделывал с акустической гитарой. Мы же делаем это всей группой, потому что у нас полная цифровая система. Так что на самом деле мы можем подключиться прямо к вашей стереосистеме и даже не создавать больше шума, чем если бы к вам пришли поиграть пара друзей».



Возвращаясь к вопросу о том, почему он вообще устраивает частные/домашние концерты, он сказал:



«У нас была пара дат в дороге, которые мы хотели бы заполнить, потому что мы много ездим, вот мы и решили попробовать. Кто знает? Может быть, следующий тур будет состоять исключительно из концертов в вашей гостиной. Как знать, как знать...»











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