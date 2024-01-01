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*KISS набрали миллиард 32
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 26
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 24
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 20
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Mike Tramp

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16 июл 2024 : 		 Трамп приедет и споет у вас дома. Но есть нюанс

16 июн 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

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10 мар 2023 : 		 Трейлер нового релиза MIKE TRAMP

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2 июн 2022 : 		 Альбом MIKE TRAMP выйдет на виниле

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28 янв 2022 : 		 MIKE TRAMP споёт на датском

28 дек 2021 : 		 MIKE TRAMP выпустит сингл зимой

12 май 2021 : 		 MIKE TRAMP — у ваших окон

9 мар 2021 : 		 MIKE TRAMP не поедет на Евровидение

20 фев 2021 : 		 MIKE TRAMP выпустит сборник весной

19 фев 2021 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

12 фев 2021 : 		 MIKE TRAMP хочет на Евровидение

1 фев 2021 : 		 Альбом MIKE TRAMP выйдет на виниле

25 янв 2021 : 		 MIKE TRAMP: «Не верю, что всё вернётся к тому, что было»

26 окт 2020 : 		 Видео с текстом от MIKE TRAMP

11 окт 2020 : 		 MIKE TRAMP выпускает антологию

14 апр 2020 : 		 MIKE TRAMP исполняет песни из нового альбома
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Трамп приедет и споет у вас дома. Но есть нюанс



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MIKE TRAMP в программе The Logan Show прокомментировал свой недавний пост в социальной сети о том, что он и остальные участники его нынешней группы MIKE TRAMP'S WHITE LION будут доступны для "частных/домашних шоу" во время их предстоящего тура по США этим летом и осенью. Когда интервьюер Logan Crosland заметил, что "идея пойти в чужой дом и играть там песни" его "ужасает", музыкант ответил:

«Меня бы ужаснуло только если бы хозяева стояли там с дробовиками, заперли дверь и сказали: "Ты не уйдешь"".

Многие из подобных номеров я проделывал с акустической гитарой. Мы же делаем это всей группой, потому что у нас полная цифровая система. Так что на самом деле мы можем подключиться прямо к вашей стереосистеме и даже не создавать больше шума, чем если бы к вам пришли поиграть пара друзей».

Возвращаясь к вопросу о том, почему он вообще устраивает частные/домашние концерты, он сказал:

«У нас была пара дат в дороге, которые мы хотели бы заполнить, потому что мы много ездим, вот мы и решили попробовать. Кто знает? Может быть, следующий тур будет состоять исключительно из концертов в вашей гостиной. Как знать, как знать...»






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