MIKE TRAMP представил новое видео



"Lights & Thunder," новое видео MIKE TRAMP, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Songs Of White Lion - Vol. II, релиз которого намечен на 23 августа на Frontiers Music Srl:



"Lights & Thunder"

"Lonely Nights"

"Till Death Do Us Part"

"El Salvador"

"The Road To Valhalla"

"Don't Give Up"

"You're AII I Need"

"Out With The Boys"

"All You Need Is Rock'n’Roll"

"Farewell To You"







