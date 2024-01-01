сегодня



MIKE TRAMP: «Финальные глэм-группы 80-х были посмешищем»



MIKE TRAMP в интервью The Jeremy White Show в очередной раз поговорил о том, как подъем гранжа в начале 1990-х вытеснил большинство хард-рок групп с радио и MTV, а продажи альбомов и туров резко упали:



«80-е были убиты и усыплены звукозаписывающими компаниями и индустрией, потому что как только они добились успеха с WHITE LION, они подписали SKID ROW, а как только они подписали SKID ROW, они подписали новых SKID ROW. Это был просто конвейер. Это как iPhone версии 25, который уже находится в разработке. Просто вопрос в том, как долго мы должны ждать, прежде чем предоставить аудитории такую возможность? MTV заставляло каждую группу 80-х переигрывать. По сути, оно заставляло каждую группу 80-х убивать себя, потому что в конце концов — и я не буду говорить про себя — но в конце концов последняя волна групп 80-х была полнейшим посмешищем. Они скопировали нас пять миллионов раз, и я не могу ни слушать, ни смотреть на это, потому что в этом нет никакой оригинальности. Было так много разных групп, а затем все последующие стали их копией. Я могу спокойно сидеть и говорить об этом, но когда я вспоминаю о них, то иначе воспринимать не могу. Сплошные клоны. ».



Рассказывая о том, как популярность гранжа повлияла на глэм-металлическую сцену 1980-х, он отметил:



«Забавно, что есть слово «гранж», а есть слово «альтернатива». Если вы понимаете, что такое альтернатива, то альтернатива — это когда я не желаю черную машину. У вас есть альтернатива этому? Да, ну, у нас есть серая... Никто не предлагал ничего нового, как только мы перешли к последним двум с половиной годам 80-ых».







+0 -0



просмотров: 38

