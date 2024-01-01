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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 64
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 63
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 35
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
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Mike Tramp

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10 сен 2024 : 		 Видео с выступления MIKE TRAMP

4 сен 2024 : 		 Что VITO BRATTA думает о новой пластинке MIKE TRAMP

26 авг 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

17 июл 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

16 июл 2024 : 		 Трамп приедет и споет у вас дома. Но есть нюанс

16 июн 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

26 янв 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

25 янв 2024 : 		 Новый альбом MIKE TRAMP выйдет весной

3 окт 2023 : 		 Почему MIKE TRAMP не выступает как WHITE LION?

24 май 2023 : 		 MIKE TRAMP: «Четыре вакцинации, а накрыло не по-детски»

16 май 2023 : 		 MIKE TRAMP поймал две полоски

10 мар 2023 : 		 Трейлер нового релиза MIKE TRAMP

5 мар 2023 : 		 MIKE TRAMP выпустил новый сингл

8 фев 2023 : 		 MIKE TRAMP перепел WHITE LION

29 июн 2022 : 		 MIKE TRAMP выпустит альбом осенью

8 июн 2022 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

2 июн 2022 : 		 Альбом MIKE TRAMP выйдет на виниле

8 фев 2022 : 		 Новое видео MIKE TRAMP

28 янв 2022 : 		 MIKE TRAMP споёт на датском

28 дек 2021 : 		 MIKE TRAMP выпустит сингл зимой

12 май 2021 : 		 MIKE TRAMP — у ваших окон

9 мар 2021 : 		 MIKE TRAMP не поедет на Евровидение

20 фев 2021 : 		 MIKE TRAMP выпустит сборник весной

19 фев 2021 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

12 фев 2021 : 		 MIKE TRAMP хочет на Евровидение

1 фев 2021 : 		 Альбом MIKE TRAMP выйдет на виниле
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|||| 10 сен 2024

Видео с выступления MIKE TRAMP



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Видео с выступления MIKE TRAMP, которое состоялось в рамках Rocktember Music Festival, Grand Casino Amphitheater, Hinckley, Minnesota, доступно для просмотра ниже.




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