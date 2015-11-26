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Alice in Chains

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3 дек 2020 : 		 METALLICA, KORN, MASTODON и другие артисты исполнили песни ALICE IN CHAINS

30 ноя 2020 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от 156/SILENCE

18 окт 2020 : 		 Бокс-сет ALICE IN CHAINS выйдет зимой

6 окт 2020 : 		 Очередная награда ALICE IN CHAINS

18 сен 2020 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от THOU

12 ноя 2019 : 		 Виртуальный концерт ALICE IN CHAINS

27 окт 2019 : 		 ALICE IN CHAINS в Сиэтле

17 окт 2019 : 		 Вышел бурбон ALICE IN CHAINS

10 окт 2019 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS чуть не оказался в ALICE IN CHAINS

19 авг 2019 : 		 ALICE IN CHAINS почти закончили тур в поддержку альбома

24 июл 2019 : 		 Вокалист/гитарист ALICE IN CHAINS выпустит сольный альбом в октябре

19 июл 2019 : 		 Финальная часть фильма ALICE IN CHAINS

29 июн 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

7 июн 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

5 июн 2019 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS снялся в фильме

28 май 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

16 май 2019 : 		 Новое видео ALICE IN CHAINS

4 май 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

19 апр 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

10 апр 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

5 апр 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

5 апр 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

1 мар 2019 : 		 Трейлер к фильму ALICE IN CHAINS

27 фев 2019 : 		 Видео с текстом от ALICE IN CHAINS

16 фев 2019 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS о возвращении на сцену

7 янв 2019 : 		 Сольный альбом гитариста ALICE IN CHAINS будет переиздан на виниле
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METALLICA, KORN, MASTODON и другие артисты исполнили песни ALICE IN CHAINS



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METALLICA, KORN, MASTODON и другие артисты исполнили песни ALICE IN CHAINS в рамках виртуального трибьют-шоу по случаю получения командой Museum Of Pop Culture (MoPOP) Founders Award. Видео полного выступления доступно ниже.

8:18 - ALICE IN CHAINS - Your Decision

14:09 - ANN WILSON - Rooster

27:07 - DAVE NAVARRO, TAYLOR HAWKINS, COREY TAYLOR, CHRIS CHANEY - Man In The Box

34:08 - DUFF MCKAGAN & SHOOTER JENNINGS - Down In A Hole

43:04 - KORN - Would?

47:15 - NANCY WILSON, MARK LANEGAN, LIV WARFIELD - Brother

53:40 - FISHBONE - Them Bones

1:01:07 - DAVID'S VAN - Dam That River

1:02:01 - THE HUMAN MISSILE CRISIS - Swing On This

1:02:52 - KATYROSE - Your Decision

1:04:44 - TALAYA - All I Am

1:07:09 - DALLAS GREEN - Rain When I Die

1:12:45 - LIV WARFIELD - Put You Down

1:19:56 - MASTODON - Again

1:26:41 - KIM THAYIL, SHAINA SHEPHERD, BUBBA DUPREE, BILL HERZOG, NATHAN YACCINO - It Ain't Like That

1:32:37 - KRIST NOVOSELIC, KIM THAYIL, JILLIAN RAYE, JENNIFER JOHNSON, JEFF FIELDER, BEN SMITH - Drone

1:43:20 - LILY CORNELL SILVER, CHRIS DEGARMO - Black Gives Way To Blue

1:47:36 - MARK LANEGAN, MAGGIE BJORKLUND, JEFF FIELDER, BEN SMITH, RYAN WATERS - Nutshell

1:52:00 - AYRON JONES, JEFF FIELDER, BEN SMITH, ANDY STOLLER, RYAN WATERS - Heaven Beside You

1:58:52 - Members of SOUNDGARDEN + TAD DOYLE, MIKE MCCREADY, MEAGAN GRANDALL - Angry Chair

2:04:10 - BILLY CORGAN - Check My Brain

2:07:47 - METALLICA - Would?

2:15:23 - ALICE IN CHAINS - No Excuses

2:23:47 - ERIC & ENCARNACIÓN - Black Gives Way To Blue

Watch METALLICA, KORN, MASTODON, Others Perform ALICE IN CHAINS Covers At Museum Of Pop Culture Ceremony





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

gravitgroove


3 дек 2020, 20:39		Тейлор жалок во всем, когда пытается исполнять AiC, а вот Korn наоборот отлично, ибо начинали как калька во времена Creed

Svarg_1349


3 дек 2020, 20:44		ALICE IN CHAINS прекрасны и легендарны.


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