METALLICA, KORN, MASTODON и другие артисты исполнили песни ALICE IN CHAINS



METALLICA, KORN, MASTODON и другие артисты исполнили песни ALICE IN CHAINS в рамках виртуального трибьют-шоу по случаю получения командой Museum Of Pop Culture (MoPOP) Founders Award. Видео полного выступления доступно ниже.



8:18 - ALICE IN CHAINS - Your Decision



14:09 - ANN WILSON - Rooster



27:07 - DAVE NAVARRO, TAYLOR HAWKINS, COREY TAYLOR, CHRIS CHANEY - Man In The Box



34:08 - DUFF MCKAGAN & SHOOTER JENNINGS - Down In A Hole



43:04 - KORN - Would?



47:15 - NANCY WILSON, MARK LANEGAN, LIV WARFIELD - Brother



53:40 - FISHBONE - Them Bones



1:01:07 - DAVID'S VAN - Dam That River



1:02:01 - THE HUMAN MISSILE CRISIS - Swing On This



1:02:52 - KATYROSE - Your Decision



1:04:44 - TALAYA - All I Am



1:07:09 - DALLAS GREEN - Rain When I Die



1:12:45 - LIV WARFIELD - Put You Down



1:19:56 - MASTODON - Again



1:26:41 - KIM THAYIL, SHAINA SHEPHERD, BUBBA DUPREE, BILL HERZOG, NATHAN YACCINO - It Ain't Like That



1:32:37 - KRIST NOVOSELIC, KIM THAYIL, JILLIAN RAYE, JENNIFER JOHNSON, JEFF FIELDER, BEN SMITH - Drone



1:43:20 - LILY CORNELL SILVER, CHRIS DEGARMO - Black Gives Way To Blue



1:47:36 - MARK LANEGAN, MAGGIE BJORKLUND, JEFF FIELDER, BEN SMITH, RYAN WATERS - Nutshell



1:52:00 - AYRON JONES, JEFF FIELDER, BEN SMITH, ANDY STOLLER, RYAN WATERS - Heaven Beside You



1:58:52 - Members of SOUNDGARDEN + TAD DOYLE, MIKE MCCREADY, MEAGAN GRANDALL - Angry Chair



2:04:10 - BILLY CORGAN - Check My Brain



2:07:47 - METALLICA - Would?



2:15:23 - ALICE IN CHAINS - No Excuses



2:23:47 - ERIC & ENCARNACIÓN - Black Gives Way To Blue













