METALLICA, KORN, MASTODON и другие артисты исполнили песни ALICE IN CHAINS
METALLICA, KORN, MASTODON и другие артисты исполнили песни ALICE IN CHAINS в рамках виртуального трибьют-шоу по случаю получения командой Museum Of Pop Culture (MoPOP) Founders Award. Видео полного выступления доступно ниже.
8:18 - ALICE IN CHAINS - Your Decision
14:09 - ANN WILSON - Rooster
27:07 - DAVE NAVARRO, TAYLOR HAWKINS, COREY TAYLOR, CHRIS CHANEY - Man In The Box
34:08 - DUFF MCKAGAN & SHOOTER JENNINGS - Down In A Hole
43:04 - KORN - Would?
47:15 - NANCY WILSON, MARK LANEGAN, LIV WARFIELD - Brother
53:40 - FISHBONE - Them Bones
1:01:07 - DAVID'S VAN - Dam That River
1:02:01 - THE HUMAN MISSILE CRISIS - Swing On This
1:02:52 - KATYROSE - Your Decision
1:04:44 - TALAYA - All I Am
1:07:09 - DALLAS GREEN - Rain When I Die
1:12:45 - LIV WARFIELD - Put You Down
1:19:56 - MASTODON - Again
1:26:41 - KIM THAYIL, SHAINA SHEPHERD, BUBBA DUPREE, BILL HERZOG, NATHAN YACCINO - It Ain't Like That
1:32:37 - KRIST NOVOSELIC, KIM THAYIL, JILLIAN RAYE, JENNIFER JOHNSON, JEFF FIELDER, BEN SMITH - Drone
1:43:20 - LILY CORNELL SILVER, CHRIS DEGARMO - Black Gives Way To Blue
1:47:36 - MARK LANEGAN, MAGGIE BJORKLUND, JEFF FIELDER, BEN SMITH, RYAN WATERS - Nutshell
1:52:00 - AYRON JONES, JEFF FIELDER, BEN SMITH, ANDY STOLLER, RYAN WATERS - Heaven Beside You
1:58:52 - Members of SOUNDGARDEN + TAD DOYLE, MIKE MCCREADY, MEAGAN GRANDALL - Angry Chair
2:04:10 - BILLY CORGAN - Check My Brain
2:07:47 - METALLICA - Would?
2:15:23 - ALICE IN CHAINS - No Excuses
2:23:47 - ERIC & ENCARNACIÓN - Black Gives Way To Blue
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