Видео с текстом от ALICE IN CHAINS



"Rainier Fog", новое видео с текстом группы ALICE IN CHAINS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выпущенного в прошлом году.



Гитарист/вокалист Jerry Cantrell сказал в интервью для Rolling Stone, что эта песня — посвящение музыкальной сцене Сиэтла, благодаря которой появилась его группа, а также SOUNDGARDEN, NIRVANA, PEARL JAM и ряд других:



«Эта песня — небольшая дань уважения всему этому: откуда мы вышли, кто мы, всем триумфам, всем трагедиям, жизням».



Рассказывая о смертях музыкантов из Сиэтла, таких как Курт Кобейн, вокалист ALICE IN CHAINS Лэйн Стэйли, и о совсем недавнем уходе из жизни Криса Корнелла, Cantrell сказал: «Это маленький город, и мы все знаем друг друга... Очень тяжёло быть тем парнем, которому приходится говорить о смерти своих друзей всё время. После 15 лет разговоров о смерти своих друзей просто хочется сосредоточиться на жизни и двигаться вперёд, потому что это действительно всё, что я могу контролировать. Я скучаю по ним всем».















