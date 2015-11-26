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Alice in Chains

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Видео с текстом от ALICE IN CHAINS



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"Rainier Fog", новое видео с текстом группы ALICE IN CHAINS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выпущенного в прошлом году.

Гитарист/вокалист Jerry Cantrell сказал в интервью для Rolling Stone, что эта песня — посвящение музыкальной сцене Сиэтла, благодаря которой появилась его группа, а также SOUNDGARDEN, NIRVANA, PEARL JAM и ряд других:

«Эта песня — небольшая дань уважения всему этому: откуда мы вышли, кто мы, всем триумфам, всем трагедиям, жизням».

Рассказывая о смертях музыкантов из Сиэтла, таких как Курт Кобейн, вокалист ALICE IN CHAINS Лэйн Стэйли, и о совсем недавнем уходе из жизни Криса Корнелла, Cantrell сказал: «Это маленький город, и мы все знаем друг друга... Очень тяжёло быть тем парнем, которому приходится говорить о смерти своих друзей всё время. После 15 лет разговоров о смерти своих друзей просто хочется сосредоточиться на жизни и двигаться вперёд, потому что это действительно всё, что я могу контролировать. Я скучаю по ним всем».



ALICE IN CHAINS Releases Lyric Video For




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