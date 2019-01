сегодня



Сольный альбом гитариста ALICE IN CHAINS будет переиздан на виниле



Как сообщает The Pulse Of Radio, гитарист и вокалист ALICE IN CHAINS Jerry Cantrell перевыпустит свой сольный альбом 2002 года "Degradation Trip Volumes 1 & 2". Альбом будет доступен на жёлтом, красном и чёрном 180-граммовом виниле общим тиражом 2000 индивидуально пронумерованных экземпляров.











+3 -0



( 1 )





просмотров: 420