Сольный альбом гитариста ALICE IN CHAINS будет переиздан на виниле
Как сообщает The Pulse Of Radio, гитарист и вокалист ALICE IN CHAINS Jerry Cantrell перевыпустит свой сольный альбом 2002 года "Degradation Trip Volumes 1 & 2". Альбом будет доступен на жёлтом, красном и чёрном 180-граммовом виниле общим тиражом 2000 индивидуально пронумерованных экземпляров.
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