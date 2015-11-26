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Alice in Chains

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Сольный альбом гитариста ALICE IN CHAINS будет переиздан на виниле



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Как сообщает The Pulse Of Radio, гитарист и вокалист ALICE IN CHAINS Jerry Cantrell перевыпустит свой сольный альбом 2002 года "Degradation Trip Volumes 1 & 2". Альбом будет доступен на жёлтом, красном и чёрном 180-граммовом виниле общим тиражом 2000 индивидуально пронумерованных экземпляров.



ALICE IN CHAINS Guitarist's 2002 Solo Album Getting Vinyl Reissue



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

BasterBaster


7 янв 2019, 10:53		Шикарный альбом. Чистейший ALICE IN CHAINS. Уже на этот альбом можно было ставить лого группы.


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