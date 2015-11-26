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*TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «са... 34
*Обложка нового сингла RAMMSTEIN 25
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Alice in Chains

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5 апр 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

5 апр 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

1 мар 2019 : 		 Трейлер к фильму ALICE IN CHAINS

27 фев 2019 : 		 Видео с текстом от ALICE IN CHAINS

16 фев 2019 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS о возвращении на сцену

7 янв 2019 : 		 Сольный альбом гитариста ALICE IN CHAINS будет переиздан на виниле

29 дек 2018 : 		 Гитаристу ALICE IN CHAINS провели операцию

2 ноя 2018 : 		 Новое видео ALICE IN CHAINS

12 сен 2018 : 		 Акустика от ALICE IN CHAINS

11 сен 2018 : 		 ALICE IN CHAINS почтили память Бёрта Рейнольдса

28 авг 2018 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS о сольном альбоме: «Тогда я был в полном дерьме»

27 авг 2018 : 		 Одна из песен на новом альбоме ALICE IN CHAINS вдохновлена Корнеллом и Стейли

23 авг 2018 : 		 ALICE IN CHAINS выступили в Iconic Space Needle

10 авг 2018 : 		 Новая песня ALICE IN CHAINS

28 июн 2018 : 		 Новая песня ALICE IN CHAINS

25 июн 2018 : 		 ALICE IN CHAINS посвятили песню Винни Полу

22 июн 2018 : 		 Видео с выступления ALICE IN CHAINS

10 май 2018 : 		 ALICE IN CHAINS исполнили новую песню

8 май 2018 : 		 Новое видео ALICE IN CHAINS

13 апр 2018 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS о предстоящем альбоме: «Это охренительно сильная запись»

12 мар 2018 : 		 ALICE IN CHAINS заканчивают работу над новым альбомом

23 авг 2017 : 		 ALICE IN CHAINS работают над новым материалом

7 июн 2017 : 		 ALICE IN CHAINS начнут запись в июне

30 май 2017 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS о Крисе Корнелле

11 май 2017 : 		 ALICE IN CHAINS начнут запись летом

22 мар 2017 : 		 ALICE IN CHAINS планируют выпустить сингл
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Новая часть фильма ALICE IN CHAINS



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ALICE IN CHAINS опубликовали четвертую часть научно-фантастического триллера "Black Antenna", основанного на альбоме "Rainier Fog" (BMG).



Watch Fourth Episode Of ALICE IN CHAINS










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