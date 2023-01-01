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*RUSH соболезнуют евреям 78
*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 58
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 36
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 35
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Alice in Chains

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20 окт 2023 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к ALICE IN CHAINS

5 окт 2023 : 		 Видео с выступления ALICE IN CHAINS

9 мар 2023 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS заявил, что у группы пока нет планов по выпуску нового альбома

11 окт 2022 : 		 ALICE IN CHAINS вновь в чартах

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21 сен 2022 : 		 ALICE IN CHAINS в "Later...With Jools Holland"

16 сен 2022 : 		 ALICE IN CHAINS в Later...With Jools Holland

16 авг 2022 : 		 ALICE IN CHAINS выпускают бокс-сет

13 авг 2022 : 		 ALICE IN CHAINS отыграли первое шоу за три года

13 июл 2022 : 		 Фигурки ALICE IN CHAINS осенью

13 июл 2022 : 		 JERRY CANTRELL об ALICE IN CHAINS: «Мы продолжаем творить на высшем уровне»

25 апр 2022 : 		 ALICE IN CHAINS планируют работу на этот год

10 апр 2022 : 		 ANN WILSON — о работе с ALICE IN CHAINS

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8 ноя 2021 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS — о ЗСРнР

20 авг 2021 : 		 ALICE IN CHAINS сотрудничают с PUCK HCKY

16 дек 2020 : 		 ALICE IN CHAINS не начинали работу над альбомом

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30 ноя 2020 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от 156/SILENCE

18 окт 2020 : 		 Бокс-сет ALICE IN CHAINS выйдет зимой

6 окт 2020 : 		 Очередная награда ALICE IN CHAINS

18 сен 2020 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от THOU

12 ноя 2019 : 		 Виртуальный концерт ALICE IN CHAINS

27 окт 2019 : 		 ALICE IN CHAINS в Сиэтле

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DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к ALICE IN CHAINS



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DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к ALICE IN CHAINS в рамках выступления 16 октября в Vancouver, British Columbia, Canada и исполнил композицию "Rooster".

LIVE TONIGHT : #GunsNRoses Vancouver, Canada
Gates: 4:30 pm
ALICE IN CHAINS : 6.00 PM pic.twitter.com/NIXamIoXBh






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