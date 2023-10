сегодня



DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к ALICE IN CHAINS



DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к ALICE IN CHAINS в рамках выступления 16 октября в Vancouver, British Columbia, Canada и исполнил композицию "Rooster".



Gates: 4:30 pm

ALICE IN CHAINS : 6.00 PM







LIVE TONIGHT : #GunsNRoses Vancouver, CanadaGates: 4:30 pmALICE IN CHAINS : 6.00 PM pic.twitter.com/NIXamIoXBh





