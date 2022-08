сегодня



ALICE IN CHAINS отыграли первое шоу за три года



ALICE IN CHAINS отыграли первое шоу за три года десятого августа в The Pavilion, Star Lake в Burgettstown, Pennsylvania.



Сет-лист:



01. Again

02. Check My Brain

03. Grind

04. Them Bones

05. Dam That River

06. Hollow

07. Angry Chair

08. Man In The Box

09. Rainier Fog

10. No Excuses

11. The One You Know

12. Down In A Hole

13. Your Decision

14. Would?

15. Rooster





