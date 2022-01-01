сегодня



ALICE IN CHAINS вновь в чартах



Переиздание альбома ALICE IN CHAINS 1992 года "Dirt" попало в десятку лучших чарта Billboard Top 200 и заняло девятую строчку с показателем в 26 000 эквивалентных копий. Высшим достижением по выходу для альбома стала шестая позиция.







+0 -0



просмотров: 118

