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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 31
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 22
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео KREATOR 14
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Alice in Chains

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10 апр 2022 : 		 ANN WILSON — о работе с ALICE IN CHAINS

10 фев 2022 : 		 Наследники оригинальных участников ALICE IN CHAINS продали свои права на музыку

8 ноя 2021 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS — о ЗСРнР

20 авг 2021 : 		 ALICE IN CHAINS сотрудничают с PUCK HCKY

16 дек 2020 : 		 ALICE IN CHAINS не начинали работу над альбомом

3 дек 2020 : 		 METALLICA, KORN, MASTODON и другие артисты исполнили песни ALICE IN CHAINS

30 ноя 2020 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от 156/SILENCE

18 окт 2020 : 		 Бокс-сет ALICE IN CHAINS выйдет зимой

6 окт 2020 : 		 Очередная награда ALICE IN CHAINS

18 сен 2020 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от THOU

12 ноя 2019 : 		 Виртуальный концерт ALICE IN CHAINS

27 окт 2019 : 		 ALICE IN CHAINS в Сиэтле

17 окт 2019 : 		 Вышел бурбон ALICE IN CHAINS

10 окт 2019 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS чуть не оказался в ALICE IN CHAINS

19 авг 2019 : 		 ALICE IN CHAINS почти закончили тур в поддержку альбома

24 июл 2019 : 		 Вокалист/гитарист ALICE IN CHAINS выпустит сольный альбом в октябре

19 июл 2019 : 		 Финальная часть фильма ALICE IN CHAINS

29 июн 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

7 июн 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

5 июн 2019 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS снялся в фильме

28 май 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

16 май 2019 : 		 Новое видео ALICE IN CHAINS

4 май 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

19 апр 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

10 апр 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

5 апр 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS
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ANN WILSON — о работе с ALICE IN CHAINS



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У ANN WILSON в рамках недавнего интервью спросили, как она попала к ALICE IN CHAINS и что это была за работа, на что она ответила:

«У них были отличные идеи гармоний. Они никогда не исполняли слащавых партий, всегда использовали широкие интервалы, которые звучали угрожающе и тревожно. И когда они пригласили меня, я была в восторге, потому что мне всегда нравилось петь гармонические партии, а поработать и спеть с Лейном (Стейли) и Jerry (Cantrell'ом) — это было просто классно.

Я тогда подумала, что это великолепно, и одна из самых замечательных деталей в том, что они решили пригласить меня, потому что это смелое решение — привнести женский вокал в их звучание. Поэтому я подумала, что это очень, очень здорово с их стороны, что они додумались до такого. Отличное видение!»

HEART's ANN WILSON On Working With ALICE IN CHAINS -




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