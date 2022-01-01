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ANN WILSON — о работе с ALICE IN CHAINS



У ANN WILSON в рамках недавнего интервью спросили, как она попала к ALICE IN CHAINS и что это была за работа, на что она ответила:



«У них были отличные идеи гармоний. Они никогда не исполняли слащавых партий, всегда использовали широкие интервалы, которые звучали угрожающе и тревожно. И когда они пригласили меня, я была в восторге, потому что мне всегда нравилось петь гармонические партии, а поработать и спеть с Лейном (Стейли) и Jerry (Cantrell'ом) — это было просто классно.



Я тогда подумала, что это великолепно, и одна из самых замечательных деталей в том, что они решили пригласить меня, потому что это смелое решение — привнести женский вокал в их звучание. Поэтому я подумала, что это очень, очень здорово с их стороны, что они додумались до такого. Отличное видение!»







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