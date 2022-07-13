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*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 25
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
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Alice in Chains

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13 июл 2022 : 		 Фигурки ALICE IN CHAINS осенью

13 июл 2022 : 		 JERRY CANTRELL об ALICE IN CHAINS: «Мы продолжаем творить на высшем уровне»

25 апр 2022 : 		 ALICE IN CHAINS планируют работу на этот год

10 апр 2022 : 		 ANN WILSON — о работе с ALICE IN CHAINS

10 фев 2022 : 		 Наследники оригинальных участников ALICE IN CHAINS продали свои права на музыку

8 ноя 2021 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS — о ЗСРнР

20 авг 2021 : 		 ALICE IN CHAINS сотрудничают с PUCK HCKY

16 дек 2020 : 		 ALICE IN CHAINS не начинали работу над альбомом

3 дек 2020 : 		 METALLICA, KORN, MASTODON и другие артисты исполнили песни ALICE IN CHAINS

30 ноя 2020 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от 156/SILENCE

18 окт 2020 : 		 Бокс-сет ALICE IN CHAINS выйдет зимой

6 окт 2020 : 		 Очередная награда ALICE IN CHAINS

18 сен 2020 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от THOU

12 ноя 2019 : 		 Виртуальный концерт ALICE IN CHAINS

27 окт 2019 : 		 ALICE IN CHAINS в Сиэтле

17 окт 2019 : 		 Вышел бурбон ALICE IN CHAINS

10 окт 2019 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS чуть не оказался в ALICE IN CHAINS

19 авг 2019 : 		 ALICE IN CHAINS почти закончили тур в поддержку альбома

24 июл 2019 : 		 Вокалист/гитарист ALICE IN CHAINS выпустит сольный альбом в октябре

19 июл 2019 : 		 Финальная часть фильма ALICE IN CHAINS

29 июн 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

7 июн 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

5 июн 2019 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS снялся в фильме

28 май 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

16 май 2019 : 		 Новое видео ALICE IN CHAINS

4 май 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS
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|||| 13 июл 2022

Фигурки ALICE IN CHAINS осенью



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По случаю 30-летия альбома Dirt, Funko выпустят фигурки в ноябре этого года.

This year marks the 30th anniversary of Alice in ChainsвЂ™ second album DIRT. Celebrate with their Dirt POP! Deluxe Album! No excuses. Add this POP! Deluxe Album to your collection today! https://t.co/C1o17bKumm#Funko#FunkoPOPpic.twitter.com/3YFKsqXnC3






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13 июл 2022
gravitgroove
Понятное дело, что это для аутистов выпускают, но фигурка Кобейна-то тут, блять, причем?

просмотров: 190

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