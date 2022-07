13 июл 2022



Фигурки ALICE IN CHAINS осенью



По случаю 30-летия альбома Dirt, Funko выпустят фигурки в ноябре этого года.









This year marks the 30th anniversary of Alice in Chains’ second album DIRT. Celebrate with their Dirt POP! Deluxe Album! No excuses. Add this POP! Deluxe Album to your collection today! https://t.co/C1o17bKumm #Funko #FunkoPOP pic.twitter.com/3YFKsqXnC3





