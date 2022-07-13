13 июл 2022



Фигурки ALICE IN CHAINS осенью



По случаю 30-летия альбома Dirt, Funko выпустят фигурки в ноябре этого года.









#Funko #FunkoPOP pic.twitter.com/3YFKsqXnC3 This year marks the 30th anniversary of Alice in ChainsвЂ™ second album DIRT. Celebrate with their Dirt POP! Deluxe Album! No excuses. Add this POP! Deluxe Album to your collection today! https://t.co/C1o17bKumm





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