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Alice in Chains

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18 окт 2020 : 		 Бокс-сет ALICE IN CHAINS выйдет зимой

6 окт 2020 : 		 Очередная награда ALICE IN CHAINS

18 сен 2020 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от THOU

12 ноя 2019 : 		 Виртуальный концерт ALICE IN CHAINS

27 окт 2019 : 		 ALICE IN CHAINS в Сиэтле

17 окт 2019 : 		 Вышел бурбон ALICE IN CHAINS

10 окт 2019 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS чуть не оказался в ALICE IN CHAINS

19 авг 2019 : 		 ALICE IN CHAINS почти закончили тур в поддержку альбома

24 июл 2019 : 		 Вокалист/гитарист ALICE IN CHAINS выпустит сольный альбом в октябре

19 июл 2019 : 		 Финальная часть фильма ALICE IN CHAINS

29 июн 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

7 июн 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

5 июн 2019 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS снялся в фильме

28 май 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

16 май 2019 : 		 Новое видео ALICE IN CHAINS

4 май 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

19 апр 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

10 апр 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

5 апр 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

5 апр 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

1 мар 2019 : 		 Трейлер к фильму ALICE IN CHAINS

27 фев 2019 : 		 Видео с текстом от ALICE IN CHAINS

16 фев 2019 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS о возвращении на сцену

7 янв 2019 : 		 Сольный альбом гитариста ALICE IN CHAINS будет переиздан на виниле

29 дек 2018 : 		 Гитаристу ALICE IN CHAINS провели операцию

2 ноя 2018 : 		 Новое видео ALICE IN CHAINS
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Бокс-сет ALICE IN CHAINS выйдет зимой



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ALICE IN CHAINS выпустят юбилейный бокс-сет к альбому "Facelift" двадцать девятого января 2021 года. В него войдет:

* Acrylic deluxe box with gel transparencies

* 2XLP vinyl picture disc

* Exclusive cassette

* Custom hardcover photo book

* Two-sided poster (folded, 23.5-inch square)

* 12" slipmat

* Sticker sheet

* Tour laminate

* Four art prints

01. We Die Young

02. Man in the Box

03. Sea Of Sorrow

04. Bleed The Freak

05. I Can't Remember

06. Love, Hate, Love

07. It Ain't Like That

08. Sunshine

09. Put You Down

10. Confusion

11. I Know Somethin (Bout You)

12. Real Thing

ALICE IN CHAINS: 'Facelift' 30th-Anniversary Deluxe Box Set Due In January




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA


18 окт 2020, 10:16		Красота!


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