сегодня



Бокс-сет ALICE IN CHAINS выйдет зимой



ALICE IN CHAINS выпустят юбилейный бокс-сет к альбому "Facelift" двадцать девятого января 2021 года. В него войдет:



* Acrylic deluxe box with gel transparencies



* 2XLP vinyl picture disc



* Exclusive cassette



* Custom hardcover photo book



* Two-sided poster (folded, 23.5-inch square)



* 12" slipmat



* Sticker sheet



* Tour laminate



* Four art prints



01. We Die Young



02. Man in the Box



03. Sea Of Sorrow



04. Bleed The Freak



05. I Can't Remember



06. Love, Hate, Love



07. It Ain't Like That



08. Sunshine



09. Put You Down



10. Confusion



11. I Know Somethin (Bout You)



12. Real Thing











+1 -0



( 1 ) просмотров: 204