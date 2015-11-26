29 дек 2018



Гитаристу ALICE IN CHAINS провели операцию



По сообщению Alternative Nation, жена Duff'a McKagan'a сообщила о том, что гитаристу ALICE IN CHAINS Jerry Cantrell была проведена операция на спине.



(Photo - Pamela Littky)







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