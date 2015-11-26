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*DARKSIDE TOP 2018 : Итоги года 113
*Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!» 36
*Новое видео проекта LINDEMANN 28
*Фестиваль «Герои Мирового Рока» пройдет летом в Кемерово 25
*BATUSHKA остались без вокалиста 24
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Alice in Chains

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29 дек 2018 : 		 Гитаристу ALICE IN CHAINS провели операцию

2 ноя 2018 : 		 Новое видео ALICE IN CHAINS

12 сен 2018 : 		 Акустика от ALICE IN CHAINS

11 сен 2018 : 		 ALICE IN CHAINS почтили память Бёрта Рейнольдса

28 авг 2018 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS о сольном альбоме: «Тогда я был в полном дерьме»

27 авг 2018 : 		 Одна из песен на новом альбоме ALICE IN CHAINS вдохновлена Корнеллом и Стейли

23 авг 2018 : 		 ALICE IN CHAINS выступили в Iconic Space Needle

10 авг 2018 : 		 Новая песня ALICE IN CHAINS

28 июн 2018 : 		 Новая песня ALICE IN CHAINS

25 июн 2018 : 		 ALICE IN CHAINS посвятили песню Винни Полу

22 июн 2018 : 		 Видео с выступления ALICE IN CHAINS

10 май 2018 : 		 ALICE IN CHAINS исполнили новую песню

8 май 2018 : 		 Новое видео ALICE IN CHAINS

13 апр 2018 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS о предстоящем альбоме: «Это охренительно сильная запись»

12 мар 2018 : 		 ALICE IN CHAINS заканчивают работу над новым альбомом

23 авг 2017 : 		 ALICE IN CHAINS работают над новым материалом

7 июн 2017 : 		 ALICE IN CHAINS начнут запись в июне

30 май 2017 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS о Крисе Корнелле

11 май 2017 : 		 ALICE IN CHAINS начнут запись летом

22 мар 2017 : 		 ALICE IN CHAINS планируют выпустить сингл

28 дек 2016 : 		 Записи покойного вокалиста ALICE IN CHAINS выставлены на аукцион

21 ноя 2016 : 		 Кавер-версия RUSH от ALICE IN CHAINS

1 окт 2016 : 		 Видео полного выступления ALICE IN CHAINS

29 сен 2016 : 		 ALICE IN CHAINS выступили с фанатом

18 сен 2016 : 		 Гитарист THE CULT присоединился на сцене к ALICE IN CHAINS

17 авг 2016 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS все таки встретился с Axl'ом
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|||| 29 дек 2018

Гитаристу ALICE IN CHAINS провели операцию



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По сообщению Alternative Nation, жена Duff'a McKagan'a сообщила о том, что гитаристу ALICE IN CHAINS Jerry Cantrell была проведена операция на спине.

ALICE IN CHAINS Guitarist JERRY CANTRELL Undergoing Back Surgery
(Photo - Pamela Littky)



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