ALICE IN CHAINS планируют работу на этот год



Вокалист ALICE IN CHAINS William DuVall в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, есть в планах работа над новым материалом:



«Сейчас мы только выходим из режима изоляции, и мы все были заняты своими делами. Jerry [Cantrell, гитарист ALICE IN CHAINS] сейчас находится в турне в поддержку своего сольного альбома, а я занимаюсь своими делами. У нас есть планы на несколько концертов в сентябре/октябре, и я уверен, что это сдует с нас паутину и мы начнём рассматривать новые идеи для следующего альбома ALICE IN CHAINS.



У нас было много времени, и я уверен, что мы сейчас переживаем такой отрезок времени, когда нужно наверстать то, что мы запланировали на 2020 и 2021 годы, и мы наконец-то можем сделать это сейчас. Так что это своего рода временная остановка, и мы просто работаем со всеми накопившимися проектами, которые мы планировали несколько лет назад. Так что как только мы вернёмся к работе и дадим концерты в конце лета, я уверен, что это вызовет кучу идей для следующего студийного альбома ALICE IN CHAINS».







