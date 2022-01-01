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*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
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Alice in Chains

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18 сен 2020 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от THOU

12 ноя 2019 : 		 Виртуальный концерт ALICE IN CHAINS

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ALICE IN CHAINS планируют работу на этот год



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Вокалист ALICE IN CHAINS William DuVall в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, есть в планах работа над новым материалом:

«Сейчас мы только выходим из режима изоляции, и мы все были заняты своими делами. Jerry [Cantrell, гитарист ALICE IN CHAINS] сейчас находится в турне в поддержку своего сольного альбома, а я занимаюсь своими делами. У нас есть планы на несколько концертов в сентябре/октябре, и я уверен, что это сдует с нас паутину и мы начнём рассматривать новые идеи для следующего альбома ALICE IN CHAINS.

У нас было много времени, и я уверен, что мы сейчас переживаем такой отрезок времени, когда нужно наверстать то, что мы запланировали на 2020 и 2021 годы, и мы наконец-то можем сделать это сейчас. Так что это своего рода временная остановка, и мы просто работаем со всеми накопившимися проектами, которые мы планировали несколько лет назад. Так что как только мы вернёмся к работе и дадим концерты в конце лета, я уверен, что это вызовет кучу идей для следующего студийного альбома ALICE IN CHAINS».

WILLIAM DUVALL Is




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