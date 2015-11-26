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Гитарист ALICE IN CHAINS — о ЗСРнР



Jerry Cantrell в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает о возможности ALICE IN CHAINS попасть в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Я видел, как принимали некоторых моих друзей, сверстников и наставников. И это не то, что поможет или сломает вашу карьеру, но всегда приятно, когда твою работу признают. На самом деле я не трачу много времени на размышления об этом. Как я уже сказал, это не поможет и не сломает мою карьеру. Но всегда приятно, когда люди признают твою музыку и твою работу и ценят то, что ты делаешь. Это причина, по которой ты делаешь это: для удовлетворения себя как музыканта, для создания чего-то из ничего, что заставляет тебя гордиться и заставляет тебя чувствовать, а затем дарить это миру, чтобы люди реагировали на это и заставляли их чувствовать то же самое, чтобы это стало частью их жизни. Это становится личным для них так же, как и для тебя».







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