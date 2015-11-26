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Alice in Chains

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8 ноя 2021 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS — о ЗСРнР

20 авг 2021 : 		 ALICE IN CHAINS сотрудничают с PUCK HCKY

16 дек 2020 : 		 ALICE IN CHAINS не начинали работу над альбомом

3 дек 2020 : 		 METALLICA, KORN, MASTODON и другие артисты исполнили песни ALICE IN CHAINS

30 ноя 2020 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от 156/SILENCE

18 окт 2020 : 		 Бокс-сет ALICE IN CHAINS выйдет зимой

6 окт 2020 : 		 Очередная награда ALICE IN CHAINS

18 сен 2020 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от THOU

12 ноя 2019 : 		 Виртуальный концерт ALICE IN CHAINS

27 окт 2019 : 		 ALICE IN CHAINS в Сиэтле

17 окт 2019 : 		 Вышел бурбон ALICE IN CHAINS

10 окт 2019 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS чуть не оказался в ALICE IN CHAINS

19 авг 2019 : 		 ALICE IN CHAINS почти закончили тур в поддержку альбома

24 июл 2019 : 		 Вокалист/гитарист ALICE IN CHAINS выпустит сольный альбом в октябре

19 июл 2019 : 		 Финальная часть фильма ALICE IN CHAINS

29 июн 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

7 июн 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

5 июн 2019 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS снялся в фильме

28 май 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

16 май 2019 : 		 Новое видео ALICE IN CHAINS

4 май 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

19 апр 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

10 апр 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

5 апр 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

5 апр 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

1 мар 2019 : 		 Трейлер к фильму ALICE IN CHAINS
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Гитарист ALICE IN CHAINS — о ЗСРнР



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Jerry Cantrell в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает о возможности ALICE IN CHAINS попасть в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«Я видел, как принимали некоторых моих друзей, сверстников и наставников. И это не то, что поможет или сломает вашу карьеру, но всегда приятно, когда твою работу признают. На самом деле я не трачу много времени на размышления об этом. Как я уже сказал, это не поможет и не сломает мою карьеру. Но всегда приятно, когда люди признают твою музыку и твою работу и ценят то, что ты делаешь. Это причина, по которой ты делаешь это: для удовлетворения себя как музыканта, для создания чего-то из ничего, что заставляет тебя гордиться и заставляет тебя чувствовать, а затем дарить это миру, чтобы люди реагировали на это и заставляли их чувствовать то же самое, чтобы это стало частью их жизни. Это становится личным для них так же, как и для тебя».

ALICE IN CHAINS





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