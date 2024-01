сегодня



Юбилейное издание ALICE IN CHAINS



Columbia Records/Legacy Recordings по случаю 30-летия ЕР ALICE IN CHAINS "Jar Of Flies" выпустят ее обновленную версию на виниле. Этот ЕР стал первым в истории, возглавившем списки Billboard 200 в первую неделю продаж.









To commemorate 30 years of #JarOfFlies , the #JOF30 limited edition box set is available now for pre-order – including tri-color vinyl, 3D lenticular cover art, a double-sided poster, and a 60-page hardcover book with never-before-seen photos. Grab the box set, exclusive merch,… pic.twitter.com/XYI3jmJ1GP





+0 -0



( 1 ) просмотров: 164