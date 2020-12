сегодня



ALICE IN CHAINS не начинали работу над альбомом



В рамках беседы с "Trunk Nation With Eddie Trunk" вокалист ALICE IN CHAINS Jerry Cantrell и барабанщик Sean Kinney ответили на вопрос, начала ли группа работать над новым материалом:



«Мы на самом деле планировали взять год отдыха. То, что случилось со всеми нами, оказало влияние на наше решение. Так что мы просто ждём, чтобы посмотреть, чем всё закончится. Очевидно, что пострадали многие люди. Нам очень повезло, и нам также повезло с учётом нашего положения, что не пришлось ничего никуда переносить. Но, как вы понимаете, мы являемся частью сообщества, которое полагается на то, чтобы собирать людей вместе для работы и развлечений. Так что мы просто наблюдаем, как всё складывается. И [мы] надеемся на вакцину. Мы не хотим возвращаться на работу, пока не станет безопасно это делать, и не думаю, что кто-нибудь этого хочет. Так что, полагаю, мы ещё год возьмём для паузы», — сказал Jerry.



«Мы вроде как планировали взять отпуск на год, — вторит ему Sean. — У Jerry был сольный проект, которым он хотел заниматься, Will собирался заняться своим делом и начинал с этого. Так что в этом и был план — взять паузу в группе, чтобы участники могли делать всё, что они хотят, — заключать свои собственные контракты и всё такое. А потом это по сути накрылось. Так что мы на самом деле не обсуждали, если, когда, где, что, почему, но я бы предположил, возможно... Как сказал Jerry, я не думаю, что мы все волшебным образом сможем вернуться к той жизни, которая была у нас раньше, в течение следующего года. Может быть, к этому времени в следующем году что-то будет, если вакцины окажется достаточно.



Наша индустрия, как вы знаете, полностью существует за счёт людей с наличием свободных доходов — немного дополнительных денег, чтобы купить билет или что-нибудь ещё, чтобы пойти посмотреть на что-нибудь и от того, чтобы собрать как можно больше людей как можно ближе друг к другу в любом месте, которое можно заполнить. Так что это худшая ситуация, возможно, из всех индустрий».







