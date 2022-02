сегодня



Наследники оригинальных участников ALICE IN CHAINS продали свои права на музыку



Независимое издательство Primary Wave Music объявило о приобретении прав на музыку у наследников Лейна Стейли и Майка Старра из ALICE IN CHAINS. В результате сделки издательство получит долю в каталоге музыкальных изданий Стейли и Старра, а также основной поток доходов от авторских отчислений. В каталог включены многие из самых известных и незабываемых хитов ALICE IN CHAINS — песни, определившие целую эпоху. Вот лишь некоторые из приобретённых авторских прав: "Man In The Box", "Rooster" и "No Excuses", а также их хитовая запись "Would?", которая была выпущена в 1992 году и не только появилась в фильме "Singles", но и была включена в саундтрек, получивший признание критиков. Rolling Stone назвал эту песню «вневременной», сказав, что это «работа группы, которая понимает, что жизнь выходит из-под контроля, но первоклассные рок-записи не могут справиться с этим». В каталоге группы есть ещё несколько песен, номинированных на «Грэмми», хиты номер один, а также множество платиновых и мультиплатиновых композиций.



Согласно дополнительным условиям сделки, представители обеих фамилий теперь получат доступ ко всей маркетинговой команде Primary Wave, цифровой команде, команде брендинга и издательской инфраструктуре, которая включает в себя возможности лицензирования и синхронизации.



Дэвид Вайцман из Primary Wave сказал в своём заявлении:



«Primary Wave рада сотрудничать с наследниками Лейна Стейли и Майка Старра, чтобы почтить их музыкальное наследие в составе классического состава ALICE IN CHAINS, которые создали удивительные песни и записи, вошедшие в альбомы "Dirt" и "Facelift", а также акустические EP "Jar Of Flies" и "Sap". Эти проекты представляют собой величайшие работы одних из лучших артистов культовой эпохи гранжа девяностых годов из Сиэтла».







+0 -0



просмотров: 230