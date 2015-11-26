Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-м... 129
*Новое видео KREATOR 67
*Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдо... 63
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 53
*Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложит... 35
[= ||| все новости группы



*

Alice in Chains

*



10 фев 2022 : 		 Наследники оригинальных участников ALICE IN CHAINS продали свои права на музыку

8 ноя 2021 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS — о ЗСРнР

20 авг 2021 : 		 ALICE IN CHAINS сотрудничают с PUCK HCKY

16 дек 2020 : 		 ALICE IN CHAINS не начинали работу над альбомом

3 дек 2020 : 		 METALLICA, KORN, MASTODON и другие артисты исполнили песни ALICE IN CHAINS

30 ноя 2020 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от 156/SILENCE

18 окт 2020 : 		 Бокс-сет ALICE IN CHAINS выйдет зимой

6 окт 2020 : 		 Очередная награда ALICE IN CHAINS

18 сен 2020 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от THOU

12 ноя 2019 : 		 Виртуальный концерт ALICE IN CHAINS

27 окт 2019 : 		 ALICE IN CHAINS в Сиэтле

17 окт 2019 : 		 Вышел бурбон ALICE IN CHAINS

10 окт 2019 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS чуть не оказался в ALICE IN CHAINS

19 авг 2019 : 		 ALICE IN CHAINS почти закончили тур в поддержку альбома

24 июл 2019 : 		 Вокалист/гитарист ALICE IN CHAINS выпустит сольный альбом в октябре

19 июл 2019 : 		 Финальная часть фильма ALICE IN CHAINS

29 июн 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

7 июн 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

5 июн 2019 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS снялся в фильме

28 май 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

16 май 2019 : 		 Новое видео ALICE IN CHAINS

4 май 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

19 апр 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

10 апр 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

5 апр 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS

5 апр 2019 : 		 Новая часть фильма ALICE IN CHAINS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Наследники оригинальных участников ALICE IN CHAINS продали свои права на музыку



*
zoom
*
* *
Независимое издательство Primary Wave Music объявило о приобретении прав на музыку у наследников Лейна Стейли и Майка Старра из ALICE IN CHAINS. В результате сделки издательство получит долю в каталоге музыкальных изданий Стейли и Старра, а также основной поток доходов от авторских отчислений. В каталог включены многие из самых известных и незабываемых хитов ALICE IN CHAINS — песни, определившие целую эпоху. Вот лишь некоторые из приобретённых авторских прав: "Man In The Box", "Rooster" и "No Excuses", а также их хитовая запись "Would?", которая была выпущена в 1992 году и не только появилась в фильме "Singles", но и была включена в саундтрек, получивший признание критиков. Rolling Stone назвал эту песню «вневременной», сказав, что это «работа группы, которая понимает, что жизнь выходит из-под контроля, но первоклассные рок-записи не могут справиться с этим». В каталоге группы есть ещё несколько песен, номинированных на «Грэмми», хиты номер один, а также множество платиновых и мультиплатиновых композиций.

Согласно дополнительным условиям сделки, представители обеих фамилий теперь получат доступ ко всей маркетинговой команде Primary Wave, цифровой команде, команде брендинга и издательской инфраструктуре, которая включает в себя возможности лицензирования и синхронизации.

Дэвид Вайцман из Primary Wave сказал в своём заявлении:

«Primary Wave рада сотрудничать с наследниками Лейна Стейли и Майка Старра, чтобы почтить их музыкальное наследие в составе классического состава ALICE IN CHAINS, которые создали удивительные песни и записи, вошедшие в альбомы "Dirt" и "Facelift", а также акустические EP "Jar Of Flies" и "Sap". Эти проекты представляют собой величайшие работы одних из лучших артистов культовой эпохи гранжа девяностых годов из Сиэтла».

Estates Of Original ALICE IN CHAINS Members LAYNE STALEY And MIKE STARR Sell Their Rights To Band



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 230

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом