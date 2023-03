сегодня



Вокалист ALICE IN CHAINS заявил, что у группы пока нет планов по выпуску нового альбома



В новом интервью Терри Карру с радиостанции 105.5 WDHA в Морристауне, Нью-Джерси, вокалиста ALICE IN CHAINS William'a DuVall'я спросили о возможности выпуска нового альбома, на что он ответил:



«Я бы предположил, что скоро появится новая музыка. Сейчас у нас нет никаких планов, потому что мы все занимаемся другими вещами. Но неизбежно всё возвращается на круги своя. [Смеётся]».



DuVall также вспомнил о своей 17-летней карьере в качестве фронтмена ALICE IN CHAINS:



«В некоторых случаях кажется, что прошло семь минут, а иногда — что минуло 37 лет. [Смеётся]. Это действительно интересно — время, твоё восприятие времени. Но есть определённые воспоминания, которые кажутся событиями трёхлетней давности, а есть вещи, которые произошли, может быть, 15 лет назад, но кажется, что это было вчера. Это очень странно. Но это здорово. И я очень горжусь всем тем, чего мы смогли достичь за это время».







+0 -0



просмотров: 178