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*Новое видео METALLICA 77
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 29
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
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Alice in Chains

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25 апр 2022 : 		 ALICE IN CHAINS планируют работу на этот год

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Вокалист ALICE IN CHAINS заявил, что у группы пока нет планов по выпуску нового альбома



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В новом интервью Терри Карру с радиостанции 105.5 WDHA в Морристауне, Нью-Джерси, вокалиста ALICE IN CHAINS William'a DuVall'я спросили о возможности выпуска нового альбома, на что он ответил:

«Я бы предположил, что скоро появится новая музыка. Сейчас у нас нет никаких планов, потому что мы все занимаемся другими вещами. Но неизбежно всё возвращается на круги своя. [Смеётся]».

DuVall также вспомнил о своей 17-летней карьере в качестве фронтмена ALICE IN CHAINS:

«В некоторых случаях кажется, что прошло семь минут, а иногда — что минуло 37 лет. [Смеётся]. Это действительно интересно — время, твоё восприятие времени. Но есть определённые воспоминания, которые кажутся событиями трёхлетней давности, а есть вещи, которые произошли, может быть, 15 лет назад, но кажется, что это было вчера. Это очень странно. Но это здорово. И я очень горжусь всем тем, чего мы смогли достичь за это время».




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