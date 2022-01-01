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JERRY CANTRELL об ALICE IN CHAINS: «Мы продолжаем творить на высшем уровне»



JERRY CANTRELL поговорил о том влиянии, которое оказали ALICE IN CHAINS на мир музыки:



«Я всё ещё в дороге. Это то, с чего всё началось, и я всё ещё в движении. Я стараюсь не тратить много времени на то, чтобы вспоминать прошлое; я просто стараюсь концентрироваться на том, где я нахожусь в данный момент. Теперь, конечно, я навсегда связан с этим. И есть ещё много чего интересного. Я собираюсь отправиться в тур с ALICE с августа по октябрь. Через четыре дня после окончания европейского сольного тура у меня начнутся репетиции с ALICE.



Я предполагаю, что самое главное — это то, что я предпринял всё это путешествие со своими братьями, и мы все вместе объединились в коллектив, мы нашли друг друга так или иначе, и мы должны были найти друг друга, и у нас есть звучание, которое не похоже ни на чьё другое. И в этом весь смысл — попытаться создать какой-то уникальный звук. И я смог найти это со своей семьёй, с Лейном [Стейли, вокал], и с Mike'ом [Starr'ом, бас] и Seanæом [Kinney, ударные]. И на протяжении многих лет изменений и вещей, которые жизнь подбрасывает, мы продолжали и продолжали преодолевать все эти изменения и постоянно развиваться — вплоть до последней пластинки [2018 года "Rainier Fog"]. Я знаю, что эта пластинка классная. Я уверен, что мы по-прежнему творим на высшем уровне. Приход в группу Inez'a [бас] и William'a [DuVall'я, вокал] — это всё прекрасно.



Наверное, главное, что это всё ещё что-то значит для людей. Мы играем некоторые из этих песен и на моих сольных выступлениях, и всегда интересно и захватывающе видеть реакцию людей, когда ты начинаешь играть эти песни. Они больше не только твои, они принадлежат всем. И я не имею в виду это в каком-то общем смысле. Они владеют ими так же, как и я. Так что это очень здорово — делиться этими моментами с людьми!»







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