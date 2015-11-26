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Alice in Chains

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Гитарист ALICE IN CHAINS о возвращении на сцену



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Гитарист ALICE IN CHAINS Jerry Cantrell недавно стал гостем программы барабанщика METALLICA Lars'a Ulrich'a "It's Electric!", рассказав, в частности, о причинах, побудивших команду собраться вновь после смерти Лейна Стенли. Это было в 2005 году, когда группа решила объединиться и собрать друзей, чтобы собрать средства для помощи жертвам землетрясения и цунами в Индии.

«Мы точно не знали, что делали. На самом деле мы просто попросили нескольких друзей сыграть с нами, и они согласились: Phil Anselmo, Ann Wilson и William [DuVall]. Мы устраивали выступления с нашими друзьями, исполняя кое-какие песни, то и это. До того, как Sean [Kinney, ударные] позвонил, эта идея висела в воздухе. Мы некоторое время обсуждали это, и он говорил "Нет". Нам нужно было как следует подумать над этим. Это наша жизнь. Мы создали это, и тот факт, что с нами больше нет нашего друга, не означает того, что наше создание не живёт. Ему всё ещё есть что сказать людям, это всё ещё наша работа, и нам нечему стыдиться. Мы имеем на это полное право. Это и есть мы и то, что мы делаем. Чтобы принять это, пришлось какое-то время подождать. Пришлось несколько раз это обсудить. Мы думали: "ладно уж, будь что будет". А тут буквально как гром среди ясного неба происходит эта ужасная трагедия. И мы видим, как люди полны сострадания и желания помочь жертвам цунами: они устраивают благотворительные концерты, собирают пожертвования. А потом мне звонит Sean и говорит: "Почему бы и нам не сделать что-то, чтобы собрать денег? Устроим одно шоу, сыграем песни, позовём друзей. Просто поиграем, позовём народ и поможем людям". Так оно всё и завертелось — без каких-либо планов, кроме одного этого концерта. И мы в итоге сделали это, и это было очень большое эмоциональное напряжение. Я едва не отключился посреди выступления из-за всего этого потока чистых эмоций и нового для меня опыта — я впервые стоял на сцене без моего друга. В тот момент мне помогло то, что рядом были трое моих других друзей, и мы вместе делали одно большое дело. Мы прошли через этот опыт, и он оставил после себя приятное послевкусие — несмотря на то, что это было в то же время психологически трудно. Нам была необходима эта искра, чтобы запустить мысль о том, как сделать новый шаг. Так что не было какого-то грандиозного плана. Это было нечто вроде того, что мы сделали одно дело, а потом подумали: "Давайте сделаем следующий шаг". А за ним ещё один, и ещё. Мы шли по возрастающей, доверившись своим ощущениям. Собственно, как оно всегда и было в этой группе».



METALLICA














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