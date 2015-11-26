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Puddle of Mudd

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7 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD выбирает любимую гранж-группу

23 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от PUDDLE OF MUDD

29 май 2020 : 		 Стрим от PUDDLE OF MUDD

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14 ноя 2019 : 		 Видео с выступления PUDDLE OF MUDD

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20 дек 2018 : 		 Новый альбом PUDDLE OF MUDD выйдет в следующем году

15 янв 2018 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD направлен на реабилитацию

3 фев 2016 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD наехал на зрителя

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25 фев 2015 : 		 Видео об аресте вокалиста PUDDLE OF MUDD

19 янв 2015 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD арестован в Денвере
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|||| 7 дек 2020

Вокалист PUDDLE OF MUDD выбирает любимую гранж-группу



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В рамках недавнего разговора с вокалистом PUDDLE OF MUDD Wes'ом Scantlin'ом у него спросили, какую бы он выбрал группу из "Flannel Five": NIRVANA, STONE TEMPLE PILOTS, ALICE IN CHAINS, SOUNDGARDEN и PEARL JAM:

«Я бы выбрал SOUNDGARDEN, чувак. Они просто бомба, эти парни удивительные. Я искренне пытался поймать и спеть как Крис в студии. Но у него просто невероятный голос. Все названные команды прекрасные артисты и на мой взгляд просто упростили музыку. И благослави бог Эдди Ван Халена. Я ценю и чествую его жизнь, но я не не смог сыграть ни одного его соляка. До сих пор не могу».

На вопрос, какую бы песню SOUNDGARDEN он бы назвал любимой, Wes выбрал "Burden In My Hand".

PUDDLE OF MUDD's WES SCANTLIN Names His Favorite Grunge Band





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