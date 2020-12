7 дек 2020



Вокалист PUDDLE OF MUDD выбирает любимую гранж-группу



В рамках недавнего разговора с вокалистом PUDDLE OF MUDD Wes'ом Scantlin'ом у него спросили, какую бы он выбрал группу из "Flannel Five": NIRVANA, STONE TEMPLE PILOTS, ALICE IN CHAINS, SOUNDGARDEN и PEARL JAM:



«Я бы выбрал SOUNDGARDEN, чувак. Они просто бомба, эти парни удивительные. Я искренне пытался поймать и спеть как Крис в студии. Но у него просто невероятный голос. Все названные команды прекрасные артисты и на мой взгляд просто упростили музыку. И благослави бог Эдди Ван Халена. Я ценю и чествую его жизнь, но я не не смог сыграть ни одного его соляка. До сих пор не могу».



На вопрос, какую бы песню SOUNDGARDEN он бы назвал любимой, Wes выбрал "Burden In My Hand".













