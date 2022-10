сегодня



Новый альбом PUDDLE OF MUDD выйдет в этом году



Wes Scantlin рассказал о том, как идёт работа над новым материалом:



«Единственное, что я делал всё время пандемии, это сочинял песни и сотрудничал с бывшим басистом PUDDLE OF MUDD Doug'ом Ardito и бывшим гитаристом PUDDLE OF MUDD Christian'ом Stone'ом, моими бывшими коллегами по группе и блестящими музыкантами. Они прислали много песен, которые действительно чертовски удивительны. И я хочу вернуться в студию с [продюсером] John'ом Kurzweg'ом, который работал над "Come Clean" и "Life On Display". Да, я собираюсь поработать с ним снова. Потому что этот парень — просто волшебник — запомните это имя: John Kurzweg. Он потрясающий. Doug Ardito, Christian Stone — просто замечательные авторы, потрясающие парни, потрясающие музыканты».



На вопрос о сроках выхода новой музыки PUDDLE OF MUDD он ответил:



«Новый альбом уже практически готов. Я, как обычно, нахожусь в раздумьях, пытаясь превзойти всё, что я делал раньше. Но пластинка выйдет до конца года, это точно».







