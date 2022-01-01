Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Новое видео NEVENA 10
*Новая композиция от SERJ TANKIAN 9
*Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ... 8
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 8
*SHARON OSBOURNE — о том, почему пришлось свалить 8
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Шокирует, что моя эпоха в JUD... 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Новое видео NEVENA 10
[= ||| все новости группы



*

Puddle of Mudd

*



5 окт 2022 : 		 Новый альбом PUDDLE OF MUDD выйдет в этом году

8 сен 2022 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

29 май 2022 : 		 Альбом PUDDLE OF MUDD почти готов

28 апр 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS — о кавер-версии NIRVANA от PUDDLE OF MUDD

23 апр 2022 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Каждый день в пандемию я писал»

1 апр 2022 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от PUDDLE OF MUDD

23 ноя 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD поругался со светотехником

25 окт 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о чиках

22 окт 2021 : 		 PUDDLE OF MUDD думают о записи

23 авг 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о важности вакцинации

12 июл 2021 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

27 июн 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD готов написать

13 май 2021 : 		 Бывший гитарист PUDDLE OF MUDD судится с больницей

20 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сижу, сочиняю тексты»

9 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Я в команде Бога!»

7 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD выбирает любимую гранж-группу

23 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от PUDDLE OF MUDD

29 май 2020 : 		 Стрим от PUDDLE OF MUDD

22 апр 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD ответил на критику своего исполнения хита NIRVANA

17 апр 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Я верю, что James справится!»

14 ноя 2019 : 		 Видео с выступления PUDDLE OF MUDD

16 авг 2019 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

20 дек 2018 : 		 Новый альбом PUDDLE OF MUDD выйдет в следующем году

15 янв 2018 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD направлен на реабилитацию

3 фев 2016 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD наехал на зрителя

16 апр 2015 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD вновь арестован в аэропорту
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом PUDDLE OF MUDD выйдет в этом году



zoom
Wes Scantlin рассказал о том, как идёт работа над новым материалом:

«Единственное, что я делал всё время пандемии, это сочинял песни и сотрудничал с бывшим басистом PUDDLE OF MUDD Doug'ом Ardito и бывшим гитаристом PUDDLE OF MUDD Christian'ом Stone'ом, моими бывшими коллегами по группе и блестящими музыкантами. Они прислали много песен, которые действительно чертовски удивительны. И я хочу вернуться в студию с [продюсером] John'ом Kurzweg'ом, который работал над "Come Clean" и "Life On Display". Да, я собираюсь поработать с ним снова. Потому что этот парень — просто волшебник — запомните это имя: John Kurzweg. Он потрясающий. Doug Ardito, Christian Stone — просто замечательные авторы, потрясающие парни, потрясающие музыканты».

На вопрос о сроках выхода новой музыки PUDDLE OF MUDD он ответил:

«Новый альбом уже практически готов. Я, как обычно, нахожусь в раздумьях, пытаясь превзойти всё, что я делал раньше. Но пластинка выйдет до конца года, это точно».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 95

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом