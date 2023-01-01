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*SEPULTURA едет в прощальный тур 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 28
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Puddle of Mudd

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Вокалист PUDDLE OF MUDD думает о кантри



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В рамках недавнего интервью с вокалистом PUDDLE OF MUDD был задан вопрос, есть ли какие-то сторонние проекты, которые хотел бы реализовать Wes Scantlin:

«У меня была идея записать что-то вроде кантри, просто попробовать себя в этом. Посмотрим, что получится.

Это будет очень разнообразная пластинка. Это будет не просто кантри. Будет много разного материала, и это будет просто сольное творчество — что-то вроде моего сольного творчества. Как говорится, "сольный артист".

Я могу исполнять кантри. Я могу петь в этом стиле весь день напролет, чувак, без всяких проблем».




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