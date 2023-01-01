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Вокалист PUDDLE OF MUDD думает о кантри



В рамках недавнего интервью с вокалистом PUDDLE OF MUDD был задан вопрос, есть ли какие-то сторонние проекты, которые хотел бы реализовать Wes Scantlin:



«У меня была идея записать что-то вроде кантри, просто попробовать себя в этом. Посмотрим, что получится.



Это будет очень разнообразная пластинка. Это будет не просто кантри. Будет много разного материала, и это будет просто сольное творчество — что-то вроде моего сольного творчества. Как говорится, "сольный артист".



Я могу исполнять кантри. Я могу петь в этом стиле весь день напролет, чувак, без всяких проблем».







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