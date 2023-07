сегодня



Новая песня PUDDLE OF MUDD



"My Baby", новая песня группы PUDDLE OF MUDD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ubiquitous", выход которого запланирован на восьмое сентября на Pavement Entertainment:



01. My Baby

02. Dance with Me

03. Cash & Cobain

04. Butterface

05. Candy

06. Running Out Of Time

07. Man In The Mirror

08. U Wrekd Me

09. Complication

10. California

11. Poke Out My Eyes







