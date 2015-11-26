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Puddle of Mudd

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23 авг 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о важности вакцинации

12 июл 2021 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

27 июн 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD готов написать

13 май 2021 : 		 Бывший гитарист PUDDLE OF MUDD судится с больницей

20 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сижу, сочиняю тексты»

9 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Я в команде Бога!»

7 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD выбирает любимую гранж-группу

23 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от PUDDLE OF MUDD

29 май 2020 : 		 Стрим от PUDDLE OF MUDD

22 апр 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD ответил на критику своего исполнения хита NIRVANA

17 апр 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Я верю, что James справится!»

14 ноя 2019 : 		 Видео с выступления PUDDLE OF MUDD

16 авг 2019 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

20 дек 2018 : 		 Новый альбом PUDDLE OF MUDD выйдет в следующем году

15 янв 2018 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD направлен на реабилитацию

3 фев 2016 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD наехал на зрителя

16 апр 2015 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD вновь арестован в аэропорту

25 фев 2015 : 		 Видео об аресте вокалиста PUDDLE OF MUDD

19 янв 2015 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD арестован в Денвере
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|||| 23 авг 2021

Вокалист PUDDLE OF MUDD — о важности вакцинации



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Wes Scantlin в рамках недавнего интервью заявил о важности вакцинации:

«Надеюсь, я смогу продолжать гастролировать. И я определённо собираюсь отправиться в студию и записать следующий альбом PUDDLE OF MUDD. И вообще молюсь, чтобы эта чертовски странная штука (он имеет в виду пандемию) ушла окончательно и навсегда.

Все должны серьёзно отнестись к вакцинации. У некоторых людей есть такая штука, которую я называю "синдромом непобедимости", — расстройство ISD. Люди думают, что они непобедимы: "Нет, нет, нет. Со мной этого никогда не случится. Нет, нет, нет". И вот — бам. Вы мертвы. Вы лежите на полу. И вы заразили других людей, которые заботились о вас. И вдруг теперь они тоже мертвы и лежат на полу.

Будьте ответственны. И я имею в виду следующее: будьте ответственными. И идите делать прививки. Не пропускайте следующую вакцинацию. Просто сделайте обе. Они очень простые. Я сам это сделал. Это прямо по дороге от того места, где ты, чёрт возьми, живешь... Серьёзно, просто сходи и сделай прививку, чувак. Не веди себя как какой-то урод, ты лучше, или выше, или круче, или ещё что, потому что много людей умерло, чувак».

PUDDLE OF MUDD





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


23 авг 2021, 17:09		I do a numba two, FREEEEEYU


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