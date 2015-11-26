23 авг 2021



Вокалист PUDDLE OF MUDD — о важности вакцинации



Wes Scantlin в рамках недавнего интервью заявил о важности вакцинации:



«Надеюсь, я смогу продолжать гастролировать. И я определённо собираюсь отправиться в студию и записать следующий альбом PUDDLE OF MUDD. И вообще молюсь, чтобы эта чертовски странная штука (он имеет в виду пандемию) ушла окончательно и навсегда.



Все должны серьёзно отнестись к вакцинации. У некоторых людей есть такая штука, которую я называю "синдромом непобедимости", — расстройство ISD. Люди думают, что они непобедимы: "Нет, нет, нет. Со мной этого никогда не случится. Нет, нет, нет". И вот — бам. Вы мертвы. Вы лежите на полу. И вы заразили других людей, которые заботились о вас. И вдруг теперь они тоже мертвы и лежат на полу.



Будьте ответственны. И я имею в виду следующее: будьте ответственными. И идите делать прививки. Не пропускайте следующую вакцинацию. Просто сделайте обе. Они очень простые. Я сам это сделал. Это прямо по дороге от того места, где ты, чёрт возьми, живешь... Серьёзно, просто сходи и сделай прививку, чувак. Не веди себя как какой-то урод, ты лучше, или выше, или круче, или ещё что, потому что много людей умерло, чувак».







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